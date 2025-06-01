太陽黑子進入11年的活躍週期，2025年太陽黑子相當活躍，太陽風風速及密度明顯增加，也逐漸影響地球，中央氣象署今（1）日晚間發布新一波「地球磁暴」事件資訊，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級，導致衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，氣象署大氣觀測組技正蔡禹明也表示，磁緯45度的地區可能出現極光活動。
太陽表面活躍 地球磁暴恐達51小時
氣象署指出，太陽表面活躍區在5月31日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），並在6月1日夜間通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速、密度明顯增加，依據資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約51小時，最大規模可能短暫達到「強烈磁暴」等級。
地球磁暴有什麼影響 極光準備爆發
蔡禹明說明，當日冕物質拋射撞擊地球的磁層就會產生「磁暴」，磁暴會干擾繞著地球運行的衛星、無線電訊號和全球定位系統，並影響輸配電路，地球磁暴越強，對「電力系統」、「太空飛行器」、「GPS定位」的影響就越為顯著，可能導致通訊中斷、導航出現偏差，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正等。
此外，當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的「極光」，本次的地球磁暴，預估極光活動最低可發生在磁緯45度的地區，包括南極洲、紐西蘭南方島嶼、美國部分地區等。
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氣象署指出，太陽表面活躍區在5月31日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），並在6月1日夜間通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速、密度明顯增加，依據資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約51小時，最大規模可能短暫達到「強烈磁暴」等級。
地球磁暴有什麼影響 極光準備爆發
蔡禹明說明，當日冕物質拋射撞擊地球的磁層就會產生「磁暴」，磁暴會干擾繞著地球運行的衛星、無線電訊號和全球定位系統，並影響輸配電路，地球磁暴越強，對「電力系統」、「太空飛行器」、「GPS定位」的影響就越為顯著，可能導致通訊中斷、導航出現偏差，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正等。
此外，當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的「極光」，本次的地球磁暴，預估極光活動最低可發生在磁緯45度的地區，包括南極洲、紐西蘭南方島嶼、美國部分地區等。