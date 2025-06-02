端午連假結束，氣象署表示，梅雨鋒面明（3）日報到，雨將一路下到週日，潮濕天氣又該是除濕機派上用場的時候，你知道怎麼挑選適合的除濕機嗎？台電就列出一個「神公式」，教你選擇合適空間大小的除濕機。現在也正值夏季電費計價期間，台電傳授3招，輕鬆省下8％電費。
梅雨鋒面明天又要報到，這次一連要下6天雨，陰雨綿綿的天氣，有一台除濕機就很重要，不僅可以吹乾衣服，還能維持室內空氣在一定濕度，讓室內比較不容易發霉，呼吸道敏感群族也比較舒服，不過市面上除濕機百百款，你知道要選擇哪一種嗎？台電就表示，可以依照「使用空間大小」來選購。
一公式算出使用空間所需除濕力
台電建議，可以依照使用空間大小選擇適合的除濕機，這樣才不會因為除濕力太小，造成除濕力負擔太大，除濕力如果太強又會過於耗電，公式如下：
坪數×3.3×0.24＝所需的除濕力
舉例來說，8坪的房間，8×3.3×0.24＝6.3，就可以選擇6公升左右除濕能力的除濕機，如果是24坪的空間，就是24×3.3×0.24＝19，選擇19公升除濕能力的除濕機。
另外，台電提醒，在選購除濕機時，也要認明「商品檢驗標識」，使用起來較安全；有能源效率標示1級的除濕機最省電；能源效率標示1級的除濕機也能達到省電功能喔！
資料來源：台電
這4點一起考慮 選出心目中的除濕機
◾水箱容量
如果不是吊隱式除濕機，或是有排水功能的除濕機，通常需要自己倒水，現在除濕機大約到8分滿就會自動停機，保持安全，建議較大容量的水箱，減少倒水次數，或是乾脆安裝排水，使用自動排水的除濕機，省去倒水麻煩。
◾機動性
通常家中有許多空間都需要除濕機，但不是每個地方都有一台，因此地上型除濕機是否有把手、滾輪、方不方便移動、電線能不能收納等，都是考量範圍。
◾運轉音量
市面上的除濕機大多數都是靠壓縮機運轉，雖然除濕輪式機種比較安靜，但市面上比較少，而且比較耗電，而且壓縮機比較容易產生低頻噪音，對於聲音比較敏感的民眾要多加留意。
◾附加功能
居家環境的相對濕度控制在50~60%最舒適，建議可選擇有自動除濕功能的機型，達一定濕度會停止，可避免運轉過度，不但耗電還可能會引發電線走火。此外聯網、烘鞋等附加功能，都可以個人需求選擇。
資料來源：Beutii 質感家電選品JK老師
開除濕機簡單3招 輕鬆省下8％電
台電也曾表示，開除濕機時只要3招，1年就能輕鬆省下8％用電，首先，開啟除濕機前要先清潔濾網，如果除濕機濾網上有灰塵，很容易讓除濕效率變差，也會影響室內空氣品質，建議2到3週就要清理除濕機濾網，只要定期清潔濾網，就能年省8％用電。
再來是開除濕機的時候，要關閉門窗，如果開除濕機沒關門窗，會讓室外濕氣繼續流入，濕氣一直除不完，除濕機就會更耗電。最後除濕機擺對位置很重要，除濕機要放在室內空間中央處、空氣流通的空間、平坦的地方，除濕機放在牆邊或角落不僅空氣較不流通，也影響除濕機散熱功能。
資料來源：台電
我是廣告 請繼續往下閱讀
一公式算出使用空間所需除濕力
台電建議，可以依照使用空間大小選擇適合的除濕機，這樣才不會因為除濕力太小，造成除濕力負擔太大，除濕力如果太強又會過於耗電，公式如下：
坪數×3.3×0.24＝所需的除濕力
舉例來說，8坪的房間，8×3.3×0.24＝6.3，就可以選擇6公升左右除濕能力的除濕機，如果是24坪的空間，就是24×3.3×0.24＝19，選擇19公升除濕能力的除濕機。
另外，台電提醒，在選購除濕機時，也要認明「商品檢驗標識」，使用起來較安全；有能源效率標示1級的除濕機最省電；能源效率標示1級的除濕機也能達到省電功能喔！
資料來源：台電
這4點一起考慮 選出心目中的除濕機
◾水箱容量
如果不是吊隱式除濕機，或是有排水功能的除濕機，通常需要自己倒水，現在除濕機大約到8分滿就會自動停機，保持安全，建議較大容量的水箱，減少倒水次數，或是乾脆安裝排水，使用自動排水的除濕機，省去倒水麻煩。
◾機動性
通常家中有許多空間都需要除濕機，但不是每個地方都有一台，因此地上型除濕機是否有把手、滾輪、方不方便移動、電線能不能收納等，都是考量範圍。
◾運轉音量
市面上的除濕機大多數都是靠壓縮機運轉，雖然除濕輪式機種比較安靜，但市面上比較少，而且比較耗電，而且壓縮機比較容易產生低頻噪音，對於聲音比較敏感的民眾要多加留意。
◾附加功能
居家環境的相對濕度控制在50~60%最舒適，建議可選擇有自動除濕功能的機型，達一定濕度會停止，可避免運轉過度，不但耗電還可能會引發電線走火。此外聯網、烘鞋等附加功能，都可以個人需求選擇。
資料來源：Beutii 質感家電選品JK老師
開除濕機簡單3招 輕鬆省下8％電
台電也曾表示，開除濕機時只要3招，1年就能輕鬆省下8％用電，首先，開啟除濕機前要先清潔濾網，如果除濕機濾網上有灰塵，很容易讓除濕效率變差，也會影響室內空氣品質，建議2到3週就要清理除濕機濾網，只要定期清潔濾網，就能年省8％用電。
再來是開除濕機的時候，要關閉門窗，如果開除濕機沒關門窗，會讓室外濕氣繼續流入，濕氣一直除不完，除濕機就會更耗電。最後除濕機擺對位置很重要，除濕機要放在室內空間中央處、空氣流通的空間、平坦的地方，除濕機放在牆邊或角落不僅空氣較不流通，也影響除濕機散熱功能。
資料來源：台電