位於台北市信義區奇特螺旋外觀的知名豪宅「陶朱隱園」，每坪上看數百萬元，每次提到著名豪宅，總會有陶朱隱園的名字。近日有網友在水族用品店時，卻發現一款「陶朱隱綿」，外型神似陶朱隱園，還標榜一層一戶，原價18億，特價只要每戶1080元，讓其他人笑說「30歲沒有父母幫忙全款買下陶朱隱棉」。
原PO昨（1）日在臉書社團「路上觀察學院」上傳一張照片，表示「特價真的是太特了，但也是不便宜耶...」，只見照片中堆著一疊養魚用的生化棉，並堆疊成螺旋形狀，神似豪宅「陶朱隱園」，手寫板上還寫著「陶朱隱綿」、「一層一戶」、「原價18億，特價1080元／戶」。
吸引不少網友留言，「30歲沒有父母幫忙全款買下陶朱隱綿」、「叫你模仿不是叫你超越」、「不靠父母、全款拿下」，不過也有內行人指出，這家店的生化棉有貴，「一樣的東西，擺在不同的店家，身價差距一倍甚至更大。用量大的可以去台北太原路看看。」還有其他網友分享，去用餐時發現店員把餐盤，排成「陶朱隱園」的樣子。
而生化棉最大的用途，是培育硝化細菌，讓硝化細菌分解水中有毒的NH3／NH4和NO2，轉化成無毒的NO3，可以改善水質，增加魚的存活率。
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吸引不少網友留言，「30歲沒有父母幫忙全款買下陶朱隱綿」、「叫你模仿不是叫你超越」、「不靠父母、全款拿下」，不過也有內行人指出，這家店的生化棉有貴，「一樣的東西，擺在不同的店家，身價差距一倍甚至更大。用量大的可以去台北太原路看看。」還有其他網友分享，去用餐時發現店員把餐盤，排成「陶朱隱園」的樣子。
而生化棉最大的用途，是培育硝化細菌，讓硝化細菌分解水中有毒的NH3／NH4和NO2，轉化成無毒的NO3，可以改善水質，增加魚的存活率。