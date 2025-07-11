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▲2025城鎮韌性防空演習演練期程表。（圖／國防部提供）

城鎮韌性演習時要怎麼做？

▲演習期間要進入進入防空避難設施區域，雙手抱頭趴地防護。（示意圖／記者呂炯昌攝，2022.07.22）

演習時亂跑、不依指示避難會如何？

Uber愛用者注意！國軍實兵演練「漢光41號演習」即起至18日登場，過去民眾需配合的「萬安」、「民安」演習也首度於2025年起整合為「城鎮韌性演習」，於7月15日至18日採「分區異時」在各地實施。📍7月15日 13時30分至14時台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市📍7月16日 13時30分至14時台南市、高雄市、屏東縣📍7月17日 13時30分至14時台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、基隆市、新竹市📍7月18日 10時至10時30分花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等東部及外離島縣市Uber指出，為配合演習，合作車隊使用的 Uber 網際網路系統，也將在各實施區域演習當天，提早15分鐘，也就是Uber提醒，演習期間有乘車需求的乘客，應配合民防人員指示，並在演習實施前自行預先安排行程，以免行程受演習交通管制影響。如果已完成預約，則可至 Uber App 取消。此外，，若對最終行程費用有任何問題，請透過 Uber App 回報。今年的全民參與演練時程，以中部、南部、北部、東部及外島依序進行。根據《民防法》第25條規定，城鎮韌性演習期間，各級機關、學校、部隊、企業、團體與一般民眾皆須配合相關疏散避難及交通管制措施，若違反規定，未依指示避難或妨礙現場管制，地方政府可。官方提醒民眾，配合演練不僅是責任，更是面對未來突發狀況時，保障自身與社會安全的重要行動。