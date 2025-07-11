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▲GD的泰國演唱會因為天氣炎熱取消。（圖／8lo8lo8lowme IG）

韓國音樂天王GD權志龍今年3月起展開世界巡迴演唱會，原定於8月2日前進泰國曼谷舉辦演唱會，然而昨（10）日卻突然宣布取消，讓許多等GD多年的粉絲不滿。今日公司發表聲明，表示最近泰國熱浪來襲，為了防止中暑等意外發生，決定取消這次演唱會，他們也承諾等到天氣涼一點之後，會再次安排回到泰國開唱。因為GD的台北場演唱會競爭太強，因此許多沒有買到台北場門票的粉絲，選擇前往離台灣不會太遠的泰國一睹男神的演唱會。然而日前主辦卻突然公告演唱會「 不可抗力因素」延期，使得許多已經買機票的粉絲超傻眼，不知道該不該繼續這趟旅程。昨日演唱會的主辦單位突然宣布「演唱會取消」，此舉不只是海外粉絲不滿，就連當地粉絲也怒了起來，因為誰不是等了GD特別多年呢。針對演唱會突然取消，大家也猜起了取消的原因，有人認為是因為泰國政變動盪危險，但也有人猜測是因為天氣炎熱，各自眾說紛紜。GD的所屬公司Galaxy Corporation於今日發布正式聲明，「受到異常的高溫影響，泰國出現許多嚴重中暑患者，基於演唱會場地是在戶外的國家體育場，我們決定以粉絲及藝人的身體為第一考量，取消本次曼谷演唱會。我們承諾將在炎夏及雨季結束後，再次安排回來演出的機會。」雖然演唱會取消是為了大家身體狀況做的決定，不過有部分粉絲認為，天氣問題應該要在衡量演出場地時就考慮進去，突然取消很不負責任；有部分粉絲則感謝公司，因為GD本人就是非常怕熱的體質，若是偶像因為天氣身體狀況不好，對台下粉絲來說也不是好事。