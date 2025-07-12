全聯福利中心生鮮蔬果款式選擇多，不時有新奇的獨特蔬果上架，全台超過1200家門市，讓大家下樓走幾步就能買菜，十分方便。一名網友發現全聯近日就上架「美國蟠桃」，看了眼睛為之一亮，一次就掃了3盒買回家，推薦「好甜好好吃」。許多網友聞訊也直呼：「手刀來了！」
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網友昨（11）在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團發文，分享說「剛剛去全聯看到蟠桃，買了3盒，好甜好好吃喔！放軟更好吃喔！快去買喔！」貼文引發熱烈討論，吃過的內行人跟著大推「這真的很好吃」、「第一次看到棄嫌，吃了懷疑它的濃甜香，醜姿姿，超好吃」、「美國蟠桃真的好吃，是我在美國吃過的水果算好吃的」。
不過，也有網友說「可是我昨天買的，吃了2個都不太甜欸」、「我也覺得蟠桃不好吃」。內行建議，蟠桃放軟會更甜更好吃，而且連皮也可以一起吃。原PO分享在全聯買到的美國蟠桃一盒119元，一盒有7顆，不過網友回報的價格也有一盒149元，價差不小。
美國蟠桃是什麼？怎麼吃？
說到「蟠桃」（蟠，ㄆㄢˊ），大家會直接想到王母娘娘的蟠桃大會，孫悟空把整片蟠桃林的蟠桃都吃光了，而視覺上的印象王母娘娘的蟠桃長得像水蜜桃，底部尖尖、圓潤飽滿。
然而，「美國蟠桃」則是長得扁扁的，像被人給壓扁了一樣，也有人覺得長得像甜甜圈，約在1828年被引進入北美洲。進口商直言，美國蟠桃只在6月到9月短暫供應，不但甜味濃郁，果香還混合著花香。喜歡軟糯口感的話，可以把蟠桃放在室溫約兩天，放軟的蟠桃會更甜，喜歡脆口的可盡早品嘗。
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網友昨（11）在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團發文，分享說「剛剛去全聯看到蟠桃，買了3盒，好甜好好吃喔！放軟更好吃喔！快去買喔！」貼文引發熱烈討論，吃過的內行人跟著大推「這真的很好吃」、「第一次看到棄嫌，吃了懷疑它的濃甜香，醜姿姿，超好吃」、「美國蟠桃真的好吃，是我在美國吃過的水果算好吃的」。
不過，也有網友說「可是我昨天買的，吃了2個都不太甜欸」、「我也覺得蟠桃不好吃」。內行建議，蟠桃放軟會更甜更好吃，而且連皮也可以一起吃。原PO分享在全聯買到的美國蟠桃一盒119元，一盒有7顆，不過網友回報的價格也有一盒149元，價差不小。
美國蟠桃是什麼？怎麼吃？
說到「蟠桃」（蟠，ㄆㄢˊ），大家會直接想到王母娘娘的蟠桃大會，孫悟空把整片蟠桃林的蟠桃都吃光了，而視覺上的印象王母娘娘的蟠桃長得像水蜜桃，底部尖尖、圓潤飽滿。
然而，「美國蟠桃」則是長得扁扁的，像被人給壓扁了一樣，也有人覺得長得像甜甜圈，約在1828年被引進入北美洲。進口商直言，美國蟠桃只在6月到9月短暫供應，不但甜味濃郁，果香還混合著花香。喜歡軟糯口感的話，可以把蟠桃放在室溫約兩天，放軟的蟠桃會更甜，喜歡脆口的可盡早品嘗。