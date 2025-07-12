台灣每年6月到8月是綠竹筍盛產期，根據當季好蔬果網站資料顯示，本周綠竹筍批發價來到每台斤79.9元，價格相較5月綠竹筍剛上市時，降幅讓不少主婦都很有感。綠竹筍高纖又低熱量，每100克約有熱量22大卡、1.7克膳食纖維，很適合日常飲食與減脂時吃，最推薦的吃法是涼拌。內行婆媽都知道，煮綠竹筍時加白米可以提升甜味。然而餐廳級的做法除了加白米還會加辣椒，鮮甜味全逼出來，檔次更升級，一起來學吧！
綠竹筍要怎麼煮？
一名網友曾在臉書「家常菜」社團分享涼拌綠竹筍做法，把綠竹筍洗乾淨後不去殼，切掉筍頂部分後，冷水下鍋大火開始煮，水量要淹過竹筍，記得放一小把白米，煮到大滾後轉小火再煮20分鐘，關火悶一下，整鍋水加竹筍一起進冰箱，「再拿要吃的量出來剝殼，這樣泡在水裡冰起來的筍子，吃一個禮拜都沒問題」。
煮竹筍時加白米能提升筍子的甜味。然而國宴主廚溫國智近日分享指出，很多人都知道煮竹筍的時候要加白米，米釋放出來的澱粉滲到竹筍裡面，就會產生甜味，不過一般餐廳煮竹筍的時候，不只加白米，還會加辣椒，可以讓甜味再提升一個檔次，但辣椒千萬不能多，沒有新鮮辣椒可用乾辣椒替代。
涼拌竹筍一訣竅去苦味
大家吃涼拌竹筍的時候最怕吃到苦筍，想到就會忍不住皺起眉頭！溫國智也分享一訣竅可以去除涼拌竹筍的苦味，就是切下顏色相對較黃的筍頂部分，對半剖開後把中間白白的「竹膜」切掉，這裡正是竹筍苦味的來源。下次做涼拌竹筍時可以試看看喔！
農業改良場研究員曾說明，竹筍若有苦澀味，多是在田間破土而出時照射到陽光而「出青」，尖端會生成葉綠素而變綠，竹筍所含的胺基酸也會轉化成紫杉氰醣苷 （taxiphyllin）並且生成苦味，「竹筍離土越久，生成的紫杉氰醣苷會越多，苦味越重」。建議最好不要選尖端已經變綠的竹筍，以免挑到苦筍。
農糧署過去也曾分享綠竹筍的選購4字訣，就是「白、彎、短、肥」。首先，切口處應該是水嫩潔白的；其次，筍身應該矮小且彎曲，形狀像牛角；第三，筍體矮小較佳，籜葉緊密的筍身通常較柔嫩；最後，筍基部應該肥大且厚實，色澤略帶淡黃。
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一名網友曾在臉書「家常菜」社團分享涼拌綠竹筍做法，把綠竹筍洗乾淨後不去殼，切掉筍頂部分後，冷水下鍋大火開始煮，水量要淹過竹筍，記得放一小把白米，煮到大滾後轉小火再煮20分鐘，關火悶一下，整鍋水加竹筍一起進冰箱，「再拿要吃的量出來剝殼，這樣泡在水裡冰起來的筍子，吃一個禮拜都沒問題」。
煮竹筍時加白米能提升筍子的甜味。然而國宴主廚溫國智近日分享指出，很多人都知道煮竹筍的時候要加白米，米釋放出來的澱粉滲到竹筍裡面，就會產生甜味，不過一般餐廳煮竹筍的時候，不只加白米，還會加辣椒，可以讓甜味再提升一個檔次，但辣椒千萬不能多，沒有新鮮辣椒可用乾辣椒替代。
涼拌竹筍一訣竅去苦味
大家吃涼拌竹筍的時候最怕吃到苦筍，想到就會忍不住皺起眉頭！溫國智也分享一訣竅可以去除涼拌竹筍的苦味，就是切下顏色相對較黃的筍頂部分，對半剖開後把中間白白的「竹膜」切掉，這裡正是竹筍苦味的來源。下次做涼拌竹筍時可以試看看喔！
綠竹筍怎麼挑才不苦？
@wenchef88綠竹筍怎麼煮才會甜❓餐廳做法教給你❗️綠竹筍 竹筍 小知識 料理日常 美食推薦 國宴主廚溫國智
♬ 原聲 - 溫國智主廚 - 溫國智主廚
農業改良場研究員曾說明，竹筍若有苦澀味，多是在田間破土而出時照射到陽光而「出青」，尖端會生成葉綠素而變綠，竹筍所含的胺基酸也會轉化成紫杉氰醣苷 （taxiphyllin）並且生成苦味，「竹筍離土越久，生成的紫杉氰醣苷會越多，苦味越重」。建議最好不要選尖端已經變綠的竹筍，以免挑到苦筍。
農糧署過去也曾分享綠竹筍的選購4字訣，就是「白、彎、短、肥」。首先，切口處應該是水嫩潔白的；其次，筍身應該矮小且彎曲，形狀像牛角；第三，筍體矮小較佳，籜葉緊密的筍身通常較柔嫩；最後，筍基部應該肥大且厚實，色澤略帶淡黃。