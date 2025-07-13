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衣服汗臭味洗不掉！內行人曝4步驟洗衣法

▲洗好的衣服要盡快晾乾，以免產生臭味。（示意圖／NOWNEWS資料照）

過碳酸鈉洗不掉衣服汗臭味？內行改推檸檬酸

▲檸檬酸對於鹼性汙垢，例如水垢、尿垢等，都有不錯的清潔效果。（圖／信義居家提供）

檸檬酸哪裡買？用途有哪些？

為什麼衣服的汗臭味會洗不掉？

被譽為最強清潔神物的「過碳酸鈉」，可以用來去除保鮮盒膠條霉斑、陳年咖啡垢，讓發黃的白色衣服變回剛買回家、白帥帥的樣子，就連無毒教母譚敦慈都大推：「過碳酸鈉非常好用，比小蘇打粉還要好用！」不過，卻有網友發現，用過碳酸鈉洗流汗的臭衣服，怎麼洗汗臭味都消不掉。內行改推「檸檬酸」，洗好的衣服不會再發臭了！此方法也獲英國衣服去漬洗劑大廠「Vanish碧蓮」認證有用。一名網友近期在Threads發文求救，寫道「我洗衣精是用Ariel，洗衣機是滾筒式（一年內新機），超苦惱！洗衣好難！」貼文引發討論，有網友建議「」。但求救網友直言試過酵素洗衣精、過碳酸鈉等來洗衣服，但洗好後還是有汗臭味。也有人分享以下4步驟，用洗衣機也能把衣服汗臭味洗乾淨。此外，也有內行分享，可以使用「檸檬酸」來洗流汗的臭衣服，囉。英國衣服去漬洗劑大廠「Vanish碧蓮」也認證，檸檬酸粉也可以有效去除衣服的汗臭味。不過，品牌也點出，其實白醋、檸檬、小蘇打、過碳酸鈉等，也一樣可以有效擺脫衣服上惱人的汗臭味。檸檬酸（Citric Acid）在超市、量販店，像是全聯、家樂福、大潤發等都很容易買到，一般擺放在清潔用品區或食品添加劑區，具有溶解污垢、去除水垢、抗菌除臭等強大功效。由於其環保且無毒，和過碳酸鈉、小蘇打粉一樣，都是居家清潔的熱門選擇。名古屋文化短期大學校長、衣物附著細菌專家成瀨正治指出，。莫拉氏菌對熱很敏感，但是對紫外線抵抗力強。專家建議，也。不過，晾衣服時也要注意，晾，如果下雨天在