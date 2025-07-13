被譽為最強清潔神物的「過碳酸鈉」，可以用來去除保鮮盒膠條霉斑、陳年咖啡垢，讓發黃的白色衣服變回剛買回家、白帥帥的樣子，就連無毒教母譚敦慈都大推：「過碳酸鈉非常好用，比小蘇打粉還要好用！」不過，卻有網友發現，用過碳酸鈉洗流汗的臭衣服，怎麼洗汗臭味都消不掉。內行改推「檸檬酸」，洗好的衣服不會再發臭了！此方法也獲英國衣服去漬洗劑大廠「Vanish碧蓮」認證有用。
衣服汗臭味洗不掉！內行人曝4步驟洗衣法
一名網友近期在Threads發文求救，寫道「為什麼穿半年以上的衣服，怎麼洗都還是有汗臭味道？尤其一流汗後味道更重！我洗衣精是用Ariel，洗衣機是滾筒式（一年內新機），超苦惱！洗衣好難！」
貼文引發討論，有網友建議「夏天要用酵素洗衣精，分解衣物上的蛋白」。但求救網友直言試過酵素洗衣精、過碳酸鈉等來洗衣服，但洗好後還是有汗臭味。也有人分享以下4步驟，用洗衣機也能把衣服汗臭味洗乾淨。
1.衣服翻面，吸汗的裡面才洗得掉。
2.先「簡短」（或快速洗衣）洗第一輪，讓汗水在第一輪洗掉。
3.再用正常洗衣模式洗「第二次」。
4.曬太陽。
過碳酸鈉洗不掉衣服汗臭味？內行改推檸檬酸
此外，也有內行分享，可以使用「檸檬酸」來洗流汗的臭衣服，取一盆清水加入少許檸檬酸，等檸檬酸完全溶解後，把臭衣服放進水盆裡浸泡約20到30分鐘後，用清水簡單搓洗去檸檬酸水後，就可以放進洗衣機裡和其他衣服一起洗了。先泡過檸檬酸的臭衣服洗乾淨後，就不會發臭囉。
英國衣服去漬洗劑大廠「Vanish碧蓮」也認證，檸檬酸粉也可以有效去除衣服的汗臭味。不過，品牌也點出，其實白醋、檸檬、小蘇打、過碳酸鈉等，也一樣可以有效擺脫衣服上惱人的汗臭味。建議使用過碳酸鈉洗臭衣服時，可用40℃ 的溫水裡溶解，臭衣服泡30分鐘至1小時，用清水沖洗後再正常洗衣就可以。
檸檬酸哪裡買？用途有哪些？
檸檬酸（Citric Acid）在超市、量販店，像是全聯、家樂福、大潤發等都很容易買到，一般擺放在清潔用品區或食品添加劑區，具有溶解污垢、去除水垢、抗菌除臭等強大功效。由於其環保且無毒，和過碳酸鈉、小蘇打粉一樣，都是居家清潔的熱門選擇。
為什麼衣服的汗臭味會洗不掉？
名古屋文化短期大學校長、衣物附著細菌專家成瀨正治指出，造成衣物臭味洗不掉的關鍵就是「莫拉氏菌」。莫拉氏菌對熱很敏感，但是對紫外線抵抗力強。專家建議，也可將洗衣粉溶解在裝滿40℃至50℃熱水的大容器中，浸泡約30分鐘後再進行洗滌，效果更佳。不過，晾衣服時也要注意，晾乾的時間最好不要超過5小時，如果下雨天在室內曬衣，可搭配除濕機或電風扇，縮短衣服晾乾的時間，也能避免臭味產生。
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一名網友近期在Threads發文求救，寫道「為什麼穿半年以上的衣服，怎麼洗都還是有汗臭味道？尤其一流汗後味道更重！我洗衣精是用Ariel，洗衣機是滾筒式（一年內新機），超苦惱！洗衣好難！」
貼文引發討論，有網友建議「夏天要用酵素洗衣精，分解衣物上的蛋白」。但求救網友直言試過酵素洗衣精、過碳酸鈉等來洗衣服，但洗好後還是有汗臭味。也有人分享以下4步驟，用洗衣機也能把衣服汗臭味洗乾淨。
1.衣服翻面，吸汗的裡面才洗得掉。
2.先「簡短」（或快速洗衣）洗第一輪，讓汗水在第一輪洗掉。
3.再用正常洗衣模式洗「第二次」。
4.曬太陽。
過碳酸鈉洗不掉衣服汗臭味？內行改推檸檬酸
此外，也有內行分享，可以使用「檸檬酸」來洗流汗的臭衣服，取一盆清水加入少許檸檬酸，等檸檬酸完全溶解後，把臭衣服放進水盆裡浸泡約20到30分鐘後，用清水簡單搓洗去檸檬酸水後，就可以放進洗衣機裡和其他衣服一起洗了。先泡過檸檬酸的臭衣服洗乾淨後，就不會發臭囉。
英國衣服去漬洗劑大廠「Vanish碧蓮」也認證，檸檬酸粉也可以有效去除衣服的汗臭味。不過，品牌也點出，其實白醋、檸檬、小蘇打、過碳酸鈉等，也一樣可以有效擺脫衣服上惱人的汗臭味。建議使用過碳酸鈉洗臭衣服時，可用40℃ 的溫水裡溶解，臭衣服泡30分鐘至1小時，用清水沖洗後再正常洗衣就可以。
檸檬酸哪裡買？用途有哪些？
檸檬酸（Citric Acid）在超市、量販店，像是全聯、家樂福、大潤發等都很容易買到，一般擺放在清潔用品區或食品添加劑區，具有溶解污垢、去除水垢、抗菌除臭等強大功效。由於其環保且無毒，和過碳酸鈉、小蘇打粉一樣，都是居家清潔的熱門選擇。
為什麼衣服的汗臭味會洗不掉？
名古屋文化短期大學校長、衣物附著細菌專家成瀨正治指出，造成衣物臭味洗不掉的關鍵就是「莫拉氏菌」。莫拉氏菌對熱很敏感，但是對紫外線抵抗力強。專家建議，也可將洗衣粉溶解在裝滿40℃至50℃熱水的大容器中，浸泡約30分鐘後再進行洗滌，效果更佳。不過，晾衣服時也要注意，晾乾的時間最好不要超過5小時，如果下雨天在室內曬衣，可搭配除濕機或電風扇，縮短衣服晾乾的時間，也能避免臭味產生。