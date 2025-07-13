YouBike公共自行車在全台灣台北、新北、桃竹苗、南高屏等11個縣市都設有站點，而且前30分鐘免費，是不少人在城市短距離移動的選擇之一。根據統計，台北市使用量最高，每個月有300多萬人次租借。不過，部分路段沒有自行車道，YouBike、腳踏車能騎上人行道嗎？警政署解答「正確做法」，提醒做錯最高會被罰1200元，要多注意！
她租電輔YouBike不敢騎車道
擁有10萬位追蹤者的臉書粉專「巴黎不打烊」日前自招做了「很不好的事」，她成功取用YouBike 2.0E電輔車上路，但沒過5分鐘就被嚇壞，「身後呼嘯而來的汽車和機車，人力驅動的腳踏車似乎擋了大家的路，被按了不少喇叭。太可怕了，最後我騎上人行道」。
她說，剛騎上人行道時還帶著羞恥心，畢竟人行道是給行人走的，但騎5分鐘後想到「北沒有專用車道的地方，自行車都會騎在人行道上」，自己也曾走在人行道上，被騎YouBike的老外按鈴讓路，讓她當下的羞恥心稍微淡去。好奇發問「誰能告訴我該怎麼辦？」腳踏車能騎上人行道嗎。
貼文引發討論，有網友紛紛留言，「照騎，但是人行道，單車沒資格按鈴」、「其實騎人行道還好，規定是不能騎騎樓」、「我不喜歡騎人行道的自行車道，因為行人都愛走在上面，很討厭」。也有內行人指出，「行人和腳踏車共用的人行道會有標示，找不到標示或目視寬度少於5塊方磚的，會避免騎上去」。
腳踏車能騎人行道、騎樓嗎？
究竟YouBike、腳踏車（自行車）能不能騎人行道和騎樓呢？警政署過去曾公開解答，點出以下三重點，強調腳踏車「原則上」是不能騎上人行道與騎樓，違規騎乘會被罰300元以上1200元以下罰鍰。
1.依據道路交通管理處罰條例第90條之3及道路交通標誌標線號誌設置規則第67條之1等相關法令規定，人行道專供行人通行；在不妨礙行人通行及行車安全無虞的情況下，主管機關得在騎樓以外的人行道，設置必要的標誌或標線，專供行人及自行車通行，並應以行人通行為優先。
2.自行車原則上不可騎乘在騎樓或騎樓以外的人行道；有設置必要的標誌或標線，自行車才可以騎乘該人行道。
3.自行車違規騎乘在騎樓或未開放自行車騎乘的人行道，依道路交通管理處罰條例第74條第1項第5款規定，處新臺幣300元以上1,200元以下罰鍰。
資料來源：警政署
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擁有10萬位追蹤者的臉書粉專「巴黎不打烊」日前自招做了「很不好的事」，她成功取用YouBike 2.0E電輔車上路，但沒過5分鐘就被嚇壞，「身後呼嘯而來的汽車和機車，人力驅動的腳踏車似乎擋了大家的路，被按了不少喇叭。太可怕了，最後我騎上人行道」。
她說，剛騎上人行道時還帶著羞恥心，畢竟人行道是給行人走的，但騎5分鐘後想到「北沒有專用車道的地方，自行車都會騎在人行道上」，自己也曾走在人行道上，被騎YouBike的老外按鈴讓路，讓她當下的羞恥心稍微淡去。好奇發問「誰能告訴我該怎麼辦？」腳踏車能騎上人行道嗎。
貼文引發討論，有網友紛紛留言，「照騎，但是人行道，單車沒資格按鈴」、「其實騎人行道還好，規定是不能騎騎樓」、「我不喜歡騎人行道的自行車道，因為行人都愛走在上面，很討厭」。也有內行人指出，「行人和腳踏車共用的人行道會有標示，找不到標示或目視寬度少於5塊方磚的，會避免騎上去」。
腳踏車能騎人行道、騎樓嗎？
究竟YouBike、腳踏車（自行車）能不能騎人行道和騎樓呢？警政署過去曾公開解答，點出以下三重點，強調腳踏車「原則上」是不能騎上人行道與騎樓，違規騎乘會被罰300元以上1200元以下罰鍰。
1.依據道路交通管理處罰條例第90條之3及道路交通標誌標線號誌設置規則第67條之1等相關法令規定，人行道專供行人通行；在不妨礙行人通行及行車安全無虞的情況下，主管機關得在騎樓以外的人行道，設置必要的標誌或標線，專供行人及自行車通行，並應以行人通行為優先。
2.自行車原則上不可騎乘在騎樓或騎樓以外的人行道；有設置必要的標誌或標線，自行車才可以騎乘該人行道。
3.自行車違規騎乘在騎樓或未開放自行車騎乘的人行道，依道路交通管理處罰條例第74條第1項第5款規定，處新臺幣300元以上1,200元以下罰鍰。
資料來源：警政署