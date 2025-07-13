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▲ 無印良品表示，收到顧客反應「空氣循環風扇／擺頭型／大」有使用異常狀況。（圖／翻攝自無印良品官網）

可透過以下方式，確認是否為回收對象指定型號：以底座銘板貼紙確認型號；如果無法確認底座銘板貼紙上的型號，可從側邊注意事項貼紙確認；底座銘板貼紙若無法確認的話，可透過插頭上刻印和電源線上的印字內容確認。