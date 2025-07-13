夏天天氣炎熱，不少人除了開冷氣之外，還會使用循環扇，加快室內空氣流動，達到省電效果，不過有購買無印良品熱門空氣循環扇的民眾注意了！無印良品表示，「空氣循環風扇／擺頭型／大」有製程瑕疵，官方從即日起至2026年2月底進行預防性召回！
無印良品在官網發出公告表示，近期收到部分顧客反應「空氣循環風扇／擺頭型／大」有使用異常狀況，經內部調查後判斷為指定型號之商品製程瑕疵，為確保顧客的商品使用安全，台灣無印良品將針對此商品進行預防性全面回收。
顧客可拿回至全台門市並辦理退款2590元。若不知是否為召回產品，顧客可藉由底座貼紙、延長線或插頭來查看。
這次無印良品回收循環扇品名為空氣循環扇／擺頭型／大，條碼是4550583727338，指定型號為MJ-CIS18TW，售價2590元，凡顧客持有符合指定型號之商品，請攜帶商品至全台門市，由門市人員協助辦理回收退款作業，退款將依商品售價2,590元，採現金方式退款。
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顧客可拿回至全台門市並辦理退款2590元。若不知是否為召回產品，顧客可藉由底座貼紙、延長線或插頭來查看。
這次無印良品回收循環扇品名為空氣循環扇／擺頭型／大，條碼是4550583727338，指定型號為MJ-CIS18TW，售價2590元，凡顧客持有符合指定型號之商品，請攜帶商品至全台門市，由門市人員協助辦理回收退款作業，退款將依商品售價2,590元，採現金方式退款。
可透過以下方式，確認是否為回收對象指定型號：以底座銘板貼紙確認型號；如果無法確認底座銘板貼紙上的型號，可從側邊注意事項貼紙確認；底座銘板貼紙若無法確認的話，可透過插頭上刻印和電源線上的印字內容確認。如您有其他疑問，也可詢問台灣無印良品客服專線0800-50-51-51或客服信箱muji4you@mail.muji.tw，服務時間週一～週五9:00-12:00/13:00-18:00 （國定假日及例休假日除外）。