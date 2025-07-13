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▲譚艾珍呼籲民眾不要隨便相信詐騙連結。（圖／譚艾珍臉書）

立法院近日三度通過關稅特別條例草案，為了讓民眾在社會動盪下，能夠持續保持消費，將普發現金一萬元的政策。藝人譚艾珍今日發文反對該政策，認為全民普發一萬元是「超爛政策」，並點出了五大質疑不認同政府的決定。譚艾珍今（13）日在臉書發文寫下，「阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》」質疑政府普發一萬元的政策，認為這筆錢真正需要的是「偏鄉教育資源及建設」、「清寒家庭的急難補助」、「幫助清寒獨居老人的照顧」、「增加警消人員救難的保護配備」、「增加各種民生需求的配備」，認為當今政府並不是財神爺，不應該這樣亂發紅包。譚艾珍直言知道會被很多人罵，不過她認為這樣全新的政策下，會衍伸出很多詐騙集團的假消息，因此她呼籲民眾若是有看到以下訊息，「政府發放每人1萬元補助，請點選下方連結申請」、「普發現金入帳通知，請填寫銀行帳戶資料」、「您符合補助資格，請下載APP領取」、「行政院公告補助金開放申請」千萬不要輕易相信，否則個資、帳戶資訊都有可能被偷走。另外譚艾珍還整理出了現在常見的詐騙手法，「假網站連結」、「釣魚簡訊／LINE」、「APP下載」、「語音詐騙」，表示如果有碰到不明連結時，都建議先撥打165反詐騙專線求證。譚艾珍的貼文曝光後，也引起了兩派看法，一部分民眾認為資金確實應該先用在醫護警消身上；另一部分民眾則認為普發現金會對生活帶來實質幫助，不要白不要。