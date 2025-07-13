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▲TWICE SANA被選為「20代最辣女星」。（圖／SANA IG）

韓國女團成員各個擁有不同風格，有人清純可愛、有人身材火辣，每個人都擁有許多粉絲。近日日本網站「rankingoo」票選出「20代最辣韓國女星」，結果出爐後竟然讓人意外！BLACKPINK成員4位都沒有擠進榜單，而台灣之光周子瑜只拿了第四名，第一名為同團的日本成員SANA。「rankingoo」近日發起了「20代最辣韓國女星」的投票，蒐集10歲到40歲之間共2109位男女的意見，選出了前十名最辣女星。第10名到第6名為，ITZY成員有娜（101票）、演出《四季之春》的女星朴智厚（102票）、ILLIT成員Minju（104票）、aespa成員Karina（109票）、Kep1er成員小婷（109票），其中朴智厚為榜單中唯一的女演員。而第5名到第1名的排名則為，STAYC成員勢銀（118票）、TWICE成員子瑜（119票）、LE SSERAFIM成員Kazuha（中村一葉，123票）、IVE成員張員瑛（125票）以及第一名為TWICE成員SANA（134票）。SANA擁有一雙像小鹿一般的清澈眼睛、高聳的鼻樑及超完美身材，不管是什麼角度都是「全方位美女」。出道十年以來，她嚴格實施身材控制，不僅臉型越來越精緻，身材也鍛鍊得超纖細，讓大家時常誇她「美得不像真人」。榜單中還有一個值得一提的點，那就是「BLACKPINK」4名成員皆未上榜，因為30歲的大姐Jisoo年齡超過票選標準「20代」，因此沒有被納入投票中；其他三名成員Jennie、Rosé和Lisa雖然未滿30歲，但卻沒有在榜單中，令人非常意外。