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▲IG帳號「8lo8lo8lowme」時常上傳GD的搞笑照片。（圖／8lo8lo8lowme IG）

▲GD在演唱會開始前跳起了生氣舞。（圖／8lo8lo8lowme IG）

▲GD裝生氣的表情非常可愛。（圖／8lo8lo8lowme IG）

韓國天王GD權志龍自11日開始來到台灣開唱，今（13）日迎來了第三天演出，在最後的演唱會開始前，他突然透過IG發表「三行詩」，對台灣粉絲告白：「美麗的寶貝們」，接著他突然跳起近期在社群爆紅的生氣萌曲〈イライラ〉，讓粉絲看到瞬間全笑瘋。GD的助理時常透過IG帳號「8lo8lo8lowme」曝光他在巡演時的幕後樣貌，不僅有工作時的帥照、汗流浹背露出刺青的養眼照，還有卸下巨星包裝後的素顏照、躺在沙發上睡顏照、敷面膜等照片，粉絲可以透過這個帳號看到天王私下搞笑的一面，跟舞台上的王者完全就是判若兩人。GD台北小巨蛋第三天的演出開始前，工作人員又透過該帳號上傳了GD的「台北타이베이三行詩」，而GD則透過每個發音來接龍，「타（ㄊㄚ）：在台北的，이（一）：我們漂亮的，베（ㄅㄟ）：寶貝們呀～」然而說到最後一個이（一）時，GD卻突然說了一聲「再一次。」為此工作人員再說了一次이（一），只見GD操弄手機，播音樂開始跳最近很紅的〈イライラ〉生氣舞，裝可愛的同時擺出了生氣表情，不曉得是不是在告訴大家「台灣粉絲可愛到讓人生氣」。影片曝光後粉絲紛紛笑瘋，「忘記這哥超愛上網了」、「果然沒少海巡」、「他看起來超忙但流行還是有在跟」、「權三歲超可愛！」