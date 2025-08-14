臉書粉絲專頁「曼谷媽媽 mimi小獅呱」近期發文介紹，全泰國最長的「泰國國旗列車」正式啟動，以壯觀視覺畫面向國軍致敬。這列由曼谷捷運（BTS SkyTrain）推出的特別列車，將整列車身化為巨型泰國國旗，在全國掀起話題。
綜合泰國媒體報導，這列「泰國國旗列車」將穿越全國共計60個捷運站點，每天上午8時及傍晚6時定時運行，象徵國家力量與團結。同時，配合列車行駛，全泰各地數位看板也將同步播出泰國國旗畫面，形成空前壯觀的視覺盛宴。這項活動以「我們愛泰國」（#เรารักประเทศไทย）為口號，並搭配「泰國愛好和平但不畏戰」（#泰國愛好和平但不畏戰）、「Truth From Thailand」等標語，強調泰國人民對國家、軍人及和平的尊重與支持。
BTS表示，此列國旗列車不僅是交通工具，更象徵著對保家衛國軍人的最高敬意。整體設計以紅、白、藍三色泰國國旗貫穿列車每一節車廂，視覺衝擊力十足，吸引不少乘客拍照留念，也在社群媒體上掀起熱議。
不少泰國民眾留言表達感動與自豪，表示這列車提醒國人珍惜和平、勿忘守護者的付出。也有外國旅客在社群平台分享搭乘體驗，認為這樣的創意活動非常有文化意義。
此一創舉展現了泰國善用公共運輸平台傳遞愛國情懷的創新方式，未來是否會延伸至其他特殊主題列車，備受外界關注。
