▲曼谷市中心的物價確實高，但在BTS捷運沿線以外的巷弄市場，當地人仍能以平實價格購買食材。（圖／取自Pixabay））

近期不少前往泰國曼谷觀光的台灣旅客認為當地物價上漲明顯，不過長期居住於泰國的網紅「曼谷媽媽 mimi小獅呱」則指出，觀光區價格偏高屬正常現象，真正反映泰國生活成本的是遠離觀光熱點的社區與外府地區，她舉例當地人真正會去的市場，青菜一把價格才10銖（約新台幣9元），在當地生活的CP值還是很高。她表示，曼谷市中心的物價確實高，但在BTS捷運沿線以外的巷弄市場，當地人仍能以平實價格購買食材，例如一串香蕉只要70銖（約新台幣63元）。她強調，觀光與生活本質不同，遊客常去的百貨公司和知名夜市並不是泰國人日常消費的場所。「曼谷外圍的廟會或臨時夜市，才是泰國人真正期待的地方。」她說，市區熱門夜市價格高昂，甚至讓泰國人興致缺缺，反而是外圍地區的活動更熱鬧、更能反映真實物價。這些地方不僅商品多元，氛圍也更接地氣，常吸引大批民眾前往「開箱」。她指出，居住地選擇因人而異，有人喜歡市區便利，有人偏好郊區寧靜。對於不依賴BTS通勤的人而言，避開觀光區能享受沒有遊客干擾的生活。即使在高檔地段，也總能找到平價消費的「挖寶」機會，只要掌握在地玩法，就能控制開銷。「曼谷很大，市區面積約為台北市的5.8倍，若比上大台北都會區則有3.2倍之多。」她補充，富人區僅占曼谷的一小部分，不能代表整體。雖然曼谷物價確實比過去高，但仍能以10銖買到青菜。她呼籲旅客不要以觀光區價格代表整個泰國。「喜歡來泰國嗎？歡迎走出觀光區看看。」她強調，泰國不只曼谷一個面貌，外府的物價與生活節奏會讓人愛上那份樸實與自在。對於只因曼谷物價高而拒絕再來泰國的遊客，她認為可以離開觀光區探索外府，因為真正的泰國魅力，往往藏在遠離觀光客的地方。