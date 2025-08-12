楊柳颱風最快明（13）日白天登陸台灣，快喝8月「星巴克買一送一、第二杯半價」最新咖啡優惠壓壓驚！星巴克表示「麝香葡萄新品」今開賣，「麝香葡萄風味吉利星冰樂」和「麝香葡萄風味冷萃咖啡」喝得到檸檬冰沙及葡萄果凍與果肉好消暑。週二摩斯咖啡日，全時段「大杯咖啡49元」一次看。
📌8月「星巴克買一送一」最新咖啡優惠！今第二杯半價
◾️今星巴克「麝香葡萄」新品開賣
星巴克表示「麝香葡萄」新品今8月12日開賣！以麝香葡萄果汁為基底，搭配搭配濃郁的奶霜星冰樂及葡萄果肉吉利，打造擁有豐富口感的「麝香葡萄風味吉利星冰樂」；「麝香葡萄風味冷萃咖啡」則將慢速萃取的冷萃咖啡、交融清爽的麝香葡萄檸檬冰沙，再搭配葡萄果凍與果肉，滿足咀嚼控。
◾️今星巴克全台門市「單一特價」！氮氣冷萃「現折20元」
星巴克全台門市8月12日(二)至9月30日(二)，「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」大杯單一價130元！即日起至9月9日，購買任一容量的限定氮氣冷萃飲品「現折20元」，活動品項：經典特調氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味氮氣歐蕾、氮氣冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡歐蕾。
◾️8月「星巴克買一送一、第二杯半價」最新咖啡優惠
即日起至8月25日， foodpanda｜第二杯半價，活動期間點購兩杯大杯(含)以上焦糖奶香星享那堤、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、焦糖可可碎片星冰樂， 享第二杯半價。
8月13日(三)至9月5日(五)每週三～五，「星巴克買一送一」foodomo好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、冷萃咖啡、摩卡，其中一杯由星巴克招待。
📌週二摩斯咖啡日！全時段「大杯49元」
摩斯漢堡週二摩斯咖啡日優惠，即日起至9月30日，每週二全時段「摩斯咖啡(L)」49元優惠（原價60元）；早餐獨享「黃金塔塔鱈魚堡＋摩斯經典奶茶」99元（原價115元）；加20元再享「方塊薯餅(3個)」。
資料來源：摩斯漢堡官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾️今星巴克「麝香葡萄」新品開賣
星巴克表示「麝香葡萄」新品今8月12日開賣！以麝香葡萄果汁為基底，搭配搭配濃郁的奶霜星冰樂及葡萄果肉吉利，打造擁有豐富口感的「麝香葡萄風味吉利星冰樂」；「麝香葡萄風味冷萃咖啡」則將慢速萃取的冷萃咖啡、交融清爽的麝香葡萄檸檬冰沙，再搭配葡萄果凍與果肉，滿足咀嚼控。
星巴克全台門市8月12日(二)至9月30日(二)，「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」大杯單一價130元！即日起至9月9日，購買任一容量的限定氮氣冷萃飲品「現折20元」，活動品項：經典特調氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味氮氣歐蕾、氮氣冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡歐蕾。
◾️8月「星巴克買一送一、第二杯半價」最新咖啡優惠
即日起至8月25日， foodpanda｜第二杯半價，活動期間點購兩杯大杯(含)以上焦糖奶香星享那堤、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、焦糖可可碎片星冰樂， 享第二杯半價。
8月13日(三)至9月5日(五)每週三～五，「星巴克買一送一」foodomo好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、冷萃咖啡、摩卡，其中一杯由星巴克招待。
摩斯漢堡週二摩斯咖啡日優惠，即日起至9月30日，每週二全時段「摩斯咖啡(L)」49元優惠（原價60元）；早餐獨享「黃金塔塔鱈魚堡＋摩斯經典奶茶」99元（原價115元）；加20元再享「方塊薯餅(3個)」。
資料來源：摩斯漢堡官網