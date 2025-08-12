我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院審理京華城案，7月21日裁定前民眾黨主席柯文哲、台北市議員應曉薇從8月2日起延長羈押2個月，2名被告都不服提起抗告，但高等法院11日裁定駁回抗告，柯文哲和應曉薇確定要押到10月初。而網友看到駁回理由後，紛紛直呼「理由掰不出來了」。柯文哲、台北市議員應曉薇7月21日被裁定從8月2日起延長羈押2個月，2名被告都不服提起抗告，柯文哲更在8月7日休庭時間大暴走，對檢察官飆國罵、摔資料，並在下午開庭時表達「關12個月已經到極限」，但高等法院11日仍裁定駁回抗告。高院指出，本件抗告人即被告柯文哲、應曉薇因違反貪污治罪條例等案件，前經原審法院裁定羈押禁見。茲因被告2人羈押期間將屆，經原審法院訊問後，認其等犯罪嫌疑重大，且原羈押之原因及必要依然存在，故裁定延長羈押2月，並禁止接見、通信。經本院合議庭審理後，認原裁定並無違法或不當。高院合議庭認為，被告2人提起抗告，雖以犯罪嫌疑並非重大、無逃亡之虞、無勾串共犯及證人之虞、無羈押必要、原裁定理由欠備、身體有恙非保外就醫難以痊癒等為由，請求撤銷原裁定。然依卷內事證及本院向原審法院、看守所函調之相關資料，認其等主張均不足採。綜上，本件抗告為無理由，應予駁回。對此，PTT網友紛紛表示「因為黨說要關，不然怎麼升官」、「理由掰不出來了」、「這不是毫無理由的羈押嗎」、「想也知道，放出來民進黨就毀滅了」、「意思就是，我就要關你」、「毀掉司法威信的就是他們自己」。