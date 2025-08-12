我是廣告 請繼續往下閱讀

▲川普與輝達執行長黃仁勳在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透社／達志影像）

是否合法？

美國總統川普（Donald Trump）近日拍板一項前所未有的協議，允許輝達（Nvidia）恢復向中國出口原本禁售的人工智慧（AI）晶片，但條件是要將銷售額的15%上繳美國政府。外媒指出，這推翻了美國國安政策，更遭到兩黨議員譴責，直呼這根本就是「開價出售」國安政策。根據路透社報導，川普11日證實媒體報導，將允許輝達向中國銷售H20晶片，條件是「分潤」15%。他與輝達的競爭對手超微（AMD）也達成類似協議。他甚至表示，願意考慮允許輝達將性能縮減版的旗艦Blackwell晶片賣到中國。幾個月前，他的政府才禁止H20對中銷售， 7月就撤銷決定，理由是稀土談判需要。川普政府聲稱，恢復出口的國安風險極小，因該晶片已廣泛流入中國。歷年來，美國政府對敏感技術的出口管制決策是基於國安考量，且屬於不可協商的原則；一旦某項技術被列為管制項目，企業無法透過金錢來繞過限制，不論可能損失多少海外銷售。川普最新的舉動引來美國兩黨國會議員的譴責，警告此舉恐怕會為向美國對手出售敏感技術建立「付費換許可」的先例，分析師與法律專家也表達了相同的憂慮。眾議院對中委員會主席、密西根州共和黨籍穆倫納爾（John Moolenaar）直言，「出口管制是保護我們國家安全的第一道防線，我們不應該樹立一個先例，讓政府因為收取費用就授予中國可以提升其 AI 能力的技術出口許可。」同委員會伊利諾州民主黨籍首席議員克里希納莫西（Raja Krishnamoorthi）則批評，一旦為國安疑慮標上價格，等於是像中國和盟友傳遞訊號，美國的國家安全原則是可以用「對的價格」來交換的。川普政府則辯稱，恢復H20晶片銷售的國安風險很小，因為該晶片在中國已被廣泛銷售。美國商務部長盧特尼克在上月受訪時表示，H20晶片是輝達的「第四好的晶片」，並表示讓中國企業繼續使用美國技術符合美國利益。這筆交易對美國來說極為罕見，也再次展現了川普干預企業決策的行事風格，包括施壓企業投資美國製造業，以及要求英特爾（Intel）執行長陳立武辭職下台。不過這筆交易的合法性仍受質疑。貿易律師伊盧利安（Jeremy Iloulian）指出，若不清楚協議細節，很難判斷這算不算「出口稅」或是其他形式的付款，「在今天之前，從未有人考慮過企業需要付多少錢才能拿到出口許可。」加州大學聖地牙哥分校全球政策與戰略學院教授韓德利（Kyle Handley）補充說，「這看起來就是出口稅……不管他們怎麼稱呼，它看起來真的很像政府從中抽成。」當被問及輝達是否同意將15%的營收支付給美國時，該公司發言人僅回應，「我們遵守美國政府制定的全球市場參與規則。雖然我們已數月未將H20出貨到中國，但我們希望出口管制規則能讓美國在中國與全球市場上競爭。」AMD發言人則表示，美國已批准其部分AI處理器出口中國的申請，但未正面回應關於收益分成的問題，並強調公司業務遵守所有美國出口管制規定。康乃爾大學布魯克斯公共政策學院教授克雷普斯（Sarah Kreps）指出，川普政府似乎凡事皆可談判，類似交易恐不只一樁。市場分析師警告，這項徵收可能壓縮晶片製造商利潤，並讓華府開徵關鍵出口產品「稅金」成為慣例。伯恩斯坦（Bernstein）分析師指出，中國市場晶片毛利率恐降5至15個百分點，拖累輝達與超微的毛利約1個百分點。加貝利（Gabelli）資產管理公司投資組合經理蘇山托（Hendi Susanto）表示，「很自然地，不僅晶片製造商，其他向中國銷售戰略性產品的公司也會想知道這種分成模式是否會套用到他們的產業。」他補充稱，「對於向中國出售戰略產品的企業來說，分潤可能是一種負擔，或者是一條保住進入中國這個巨大且快速增長市場的生命線。」