▲錦榮（前排左起）、李興文、楊一展，近期參與健身實境節目，在節目中練習超越自己的極限。（圖／記者陳明安攝）

▲錦榮健身已經超過25年，這次參加節目，他發現自己有很多弱點和沒做過的動作。（圖／記者陳明安攝）

男星錦榮闊別台灣螢光幕5年，今（12）日驚喜現身健身實境節目 《最強的身體》記者會，他被問到有沒有聽蔡依林新歌、看蔡依林和彭于晏的新聞，他皆回答沒有，也幽默自曝很懷念記者問他這些感情事的時光。錦榮透露，自己已經有5年沒在台灣上節目，這次會答應實境秀邀約，是為了「挑戰自己」。他表示，雖然自己健身已經超過25年，但訓練內容久了難免感到「無聊」，為了節目，他有一週的時間進行特訓，過程中發現自己有很多弱點和沒做過的動作。錦榮笑說：「透過這節目，讓我更了解自己能做的地方，訓練身體的方式也做了改變，讓我覺得訓練變得更有趣了。」錦榮也透露，他曾為了在美國發展，前後待了5年。然而，這段期間卻遇上疫情和長達一年的好萊塢大罷工，導致演藝事業一度停擺。提到感情狀態，他坦言「很想念」台灣媒體的這些問題。他幽默表示：「5年都沒有遇到這些問題，我應該更早回來。」對於去年被拍到與女性友人同遊，他表示那是很久以前的事了，至於目前是否有女友，他僅以「我私底下的那些事」回應，並未多做說明。當被問及前女友的新歌時，他則坦承沒有聽過，再次將焦點拉回自己身上。錦榮表示，他非常喜歡台灣的人和文化，這也是他決定參與節目的原因。儘管才剛回來不久，他就已經做了許多想做的事，包括逛夜市、騎YouBike等，並表示：「這麼久沒有回來台灣，覺得很爽，台灣又是沒有變，又變很多。」