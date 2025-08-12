米其林必比登推介名單今（12）天公布！《臺灣米其林指南 2025》今年城市由原本的臺北市、臺中市、臺南市以及高雄市，今年首度再加入新北市、新竹市、新竹縣，全台共有7城市，本屆首度納入評選的新北市 15 家、新竹縣 8 家、新竹市 7 家。首次納入評選範圍的新北市，此次共有15 個新店家入選，名單一出，看得出有不少人氣排隊名店，更有網友點名蔡家牛肉麵說：「是不是永遠都吃不到了？」
綜觀《臺灣米其林指南 2025》必比登推介名單，其中超過 10 家提供在地特色小吃，更有不少人氣排隊名店，像是「光興腿庫」，從 1998 年開業以來，被不少在地人形容「只要講到三重的好吃豬腳店，絕對不能漏掉它。」包含腿庫、豬腳和滷大腸都是來此的必點品項，膠質豐富的滷豬腳、肉質軟嫩的腿庫都是噴香黏嘴，令人回味。
而名單中最令老饕「哀嚎」的就屬「蔡家牛肉麵」，原因在於蔡家牛肉麵一週僅營業3天、僅有中午時段，且每天營業不到3小時就會售完，據傳有時會遇到有些顧客早上7、8點就會去報到。也因此看到蔡家牛肉麵名列榜上，有網友就哀怨喊出：蔡家牛肉麵是不是永遠都吃不到了？
「蔡家牛肉麵」藏身於住宅區之中，由夫妻共同經營，不少名人都喜愛，包含被視為老饕級的資深主持人邰智源，還有美食節目主持人阿達等。牛肉麵有清燉及紅燒兩種口味。紅燒湯頭選用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化，帶點孜然香氣，湯頭相當獨特；清燉湯頭則是金黃色的牛骨高湯，搭配厚切臺灣牛胸肉，肉質柔嫩卻帶有嚼勁，搭配每日現做的 Q 彈手工麵條，味道質樸卻很夠味，阿達以「好吃到報警」來形容這碗清燉牛肉麵。
另外還有「賴岡山羊肉」、「阿爸の芋圓」以及原本「賴岡山羊肉」員工開設的「大碗公當歸羊肉」，都是人氣店家，足見此次新北市的米其林必比登推介名單，相當精彩。
📍2025新北必比登推介名單共15家
◾阿爸の芋圓
◾大碗公當歸羊肉
◾店小二(大同北路)
◾客家小館
◾光興腿庫
◾珍品餐飲坊
◾賴岡山羊肉
◾三姐妹農家樂
◾山東小館
◾上好雞肉
◾宋朝
◾超人鱸魚
◾蔡家牛肉麵
◾葉家藥燉排骨
◾永和佳香豆漿
🟡必比登是什麼？
必比登推介（Bib Gourmand）是什麼？根據米其林指南官方說明，必比登推介宗旨為「物有所值」，以合理價格提供三道菜美食的餐廳，它可以是街邊美食如生煎包、牛肉湯或是價位在千元上下的時尚小酒館、異國美食。必比登推介店家的共通之處是相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用，帶給你十足的滿足。
資料來源：米其林指南官網、米其林臉書
「2025米其林必比登推介」相關議題
2025米其林必比登推介／144家完整名單！37家新入選：6成台灣小吃
2025台北必比登名單／9家落榜餐廳整理！它公認最可惜：水準超高
2025台北必比登名單／蘇來傳、雲川水月共3家新入選 37間一次看
