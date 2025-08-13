我是廣告 請繼續往下閱讀

比爾說道，「我非常渴望它，我覺得自己迎來了全新的生活與活力，當然也有一股新的飢餓感。我對這次機會感到興奮，這是一座新城市、一個新環境，但這裡同時也是一個充滿飢餓感的環境。我絕對很期待能去贏得總冠軍。」

▲全明星後衛Bradley Beal將3號球衣主動讓給Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers）在休賽季迎來重磅補強，老將後衛布萊德利·比爾（Bradley Beal）與鳳凰城太陽隊完成買斷後，決定以2年1090萬美元（約新台幣3.5億元）的合約加盟快艇。根據KMOV記者塔瑪爾·謝爾（Tamar Sher）的報導，布萊德利·比爾在談及為何選擇加盟快艇隊時，毫不掩飾自己的決心。「我需要一枚冠軍戒，」除了比爾之外，另一位快艇隊的老將克里斯·保羅（Chris Paul）也選擇回歸洛杉磯。有趣的是，比爾同樣身穿3號球衣，但當保羅回歸後，他毫不猶豫地選擇讓出這個號碼。「克里斯很幸運，因為我們在籃球之外有著深厚的交情，」比爾開玩笑地說，「我們關係很好，我從小就參加他的訓練營長大，所以這對我來說就像是個大哥。我其實有選擇的權利，但我沒有真正的選擇，這是出於對他的尊重。對我來說這是個不用多想的決定。你不知道這是否是他的最後一個賽季，你也不能去談論這個。這是他自己的故事，但如果真的是，而我有機會能和他一起在場上奮戰，我希望他能穿上他最初進入聯盟時的號碼。」快艇隊籃球事務部總裁勞倫斯·法蘭克（Lawrence Frank）對於比爾的加盟也抱持高度期待。法蘭克也補充道：「今年夏天比爾有很多選擇，這是理所當然的，我們很榮幸他選擇了快艇。我們期待能為他提供他所需的一切支持，讓他能夠達到在他輝煌職業生涯中所設定的高標準。」