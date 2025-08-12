江蕙演唱會台北開唱！費玉清「重金送上大禮」　林心如霍建華放閃

2025江蕙演唱會台北場今（12）日開唱！才結束高雄巨蛋8場演出的她，雖然先前染上流感，嗓音受到影響，如今休養4日後，今晚重新登台演出，將呈現最完美的狀態，稍早《NOWNEWS今日新聞》記者抵達會場，後台放滿了眾多藝人好友送給江蕙的花籃，當中最引人矚目的，莫過於費玉清送上1座巨型蝴蝶花禮，賀卡寫下「再展金嗓，眾望所歸。」象徵她經歷破繭的淬煉後華麗現身；此外，周杰倫、張惠妹、林心如、霍建華、林俊傑均獻上祝福，可見江蕙的超狂人緣。
費玉清為江蕙台北場演唱會，再度送上豪禮，打造了一座橫寬272公分、高210公分的巨型蝴蝶花禮，蝶身與觸角皆以水鑽鑲嵌，在燈光映照下流光溢彩、熠熠生輝，雙翅以紅色系鮮花層層堆疊而成，花香與色澤交織，華美如幻，
費玉清分享與高雄場鳳凰賀禮的差別，「這兩種意象，都滿載著我的祝福！鳳凰象徵自信與重生，而蝴蝶則代表了蛻變與自由。江蕙如蝴蝶般，經歷破繭的淬煉後華麗現身，綻放出閃耀的生命光芒，願她今後以更燦爛的姿態，翩然飛舞於音樂的天空！」
林俊傑在祝賀花籃寫下，「祝二姐演唱會大成功！」彭佳慧也說，「給我最敬愛的偶像江蕙姐，您怎麼唱，我就怎麼支持，演唱會大成功，永遠愛妳的彭佳慧。」蕭敬騰喊道「親愛的二姐，演唱會圓滿成功。」周杰倫大展才華，「祝賀二姐，金嗓重現，萬人動容。」
林心如及霍建華化身小歌迷，送上花籃祝賀道，「親愛的二姐，天后風采，永遠經典，我們愛的妳終於回來了！」張清芳簡潔留下字卡，「有些美好，是值得等十年的。」青峰也說：「因妳的聲，虛無化為擁有，因妳的歌，有時化為無盡。愛你的青峰。」足見江蕙好人緣。
本次演唱會以「無，有」為主題打造的舞台震撼人心，台北場延續高雄的滿場盛況與感動，將整套舞台原封不動移師北上，燈光、音響、升降舞台等硬體規格，以及樂手、舞群、布袋戲、武術等編制絲毫不減，歌單曲目亦同樣誠意十足，帶來超過40首經典歌曲，二姐以溫暖且充滿穿透力的歌聲、層層堆疊的情感，帶觀眾重溫過往記憶。
演唱會除了舞台扣人心弦，服裝造型更是令全場為之一亮，此次特別邀來好友夏姿、林莉及香港新銳設計師Kit Wan操刀打造二姐的演出服裝，除了高雄已亮相過的服裝外，更爲台北場再設計多套全新服裝，主辦單位透露，此次演唱會在服裝下足功夫，不僅二姐的造型極盡講究，力求在燈光與舞台效果下，能夠呈現完美的視覺效果。
