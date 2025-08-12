2025江蕙演唱會台北場今（12）日於台北小巨蛋首日開唱，雖然先前染上流感，嗓音受到影響，不過如今恢復完好，用清亮、高亢的歌喉征服萬名聽眾，稍早一開場，江蕙唱完〈月娘啊聽我講〉一曲，與粉絲打完招呼之後，突然為演出延期一事道歉，吐露自己唱完高雄8場次之後，不幸罹患A型流感，「我自己也很不好過，不過今天呢，看到這麼多人沒有忘記我，很開心，謝謝大家，我現在要跟大家講，我很好！」
江蕙罹患A型流感 台上道歉：不好過
江蕙一開場演唱〈等待舞伴〉、〈無言花〉、〈月娘啊聽我講〉3曲，嗓音恢復如初，《NOWNEWS今日新聞》於現場聆聽，美聲狀態完全在線，絲毫聽不出才剛大病初癒，她隨即向台下觀眾打招呼：「哇謝謝你們好漂亮喔！大家好嗎？好久不見，10年沒站上台北小巨蛋，好好珍惜今晚，謝謝你們沒有忘記我！」
江蕙也提及，原本想跟歌迷一起共度父親節，怎料從高雄返回台北後，罹患A型流感、完全失聲，「對8、9號的觀眾朋友說聲抱歉，真的很對不起，我燒聲連講話都不能講，只好忍痛延期，我自己也很不好過，不過今天呢，看到這麼多人沒有忘記我，很開心，謝謝大家，我現在要跟大家講，我很好！」全場掌聲以表支持。
江蕙更打趣笑問粉絲，「雖然感冒的尾聲還有一點點，但我要求自己唱到99分，我不知道你們評判的標準，不要超過101分那種就好了！」逗樂台下全場。此外，江蕙也相當關心近日颱風的動向，希望近日的楊柳颱風不要再造成太多災情，「就是希望台灣平平順順，閃閃閃！叫颱風閃啦！它有聽到，颱風不會來了！」祈求台灣一切平安。
舞台、服裝全面升級 江蕙誠意十足
本次演唱會以「無，有」為主題打造的舞台震撼人心，台北場延續高雄的滿場盛況與感動，將整套舞台原封不動移師北上，燈光、音響、升降舞台等硬體規格，以及樂手、舞群、布袋戲、武術等編制絲毫不減，歌單曲目亦同樣誠意十足，帶來超過40首經典歌曲，二姐以溫暖且充滿穿透力的歌聲、層層堆疊的情感，帶觀眾重溫過往記憶。
演唱會除了舞台扣人心弦，服裝造型更是令全場為之一亮，此次特別邀來好友夏姿、林莉及香港新銳設計師Kit Wan操刀打造江蕙的演出服裝，除了高雄已亮相過的服裝外，更爲台北場再設計多套全新服裝，主辦單位透露，此次演唱會在服裝下足功夫，不僅二姐的造型極盡講究，力求在燈光與舞台效果下，能夠呈現完美的視覺效果。
