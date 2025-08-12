我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹

台鋼雄鷹今（12）日將黃勃睿、葉寶弟、黃秉揚等三名球員升上一軍，其中黃勃睿為相隔2個月再度被升上一軍，於賽前接受媒體採訪時表示，此次會抱著「破釜沉舟」的決心，去勇闖一軍舞台，期盼自己能做好能力所及之事，也感謝太太與2歲的小孩，成為他堅持下來的動力。黃勃睿職棒生涯可說是充滿挑戰，經歷4次落選才在2022年以自培身份擠進職棒窄門，1年後轉為正式球員，可惜2024年受到手肘傷勢影響被迫進行TJ手術，直至今年6月15日以後援身分完成初登板，然而他的初登板，即遭吉力吉撈·鞏冠兩分砲震撼教育，不久後便再次被下放二軍，直至今（12）日才又重返一軍。談起自己的初登板遭吉力吉撈·鞏冠狙擊，黃勃睿坦言:「打出去就知道了，有點嚇到，還滿遠的。」，首度上一軍的他，因緊張導致身體放不開，那時教練曾告訴他：「如果有機會再上來，心理上要有很大的轉變。」，回到二軍後，黃勃睿大幅調整心理狀態，在二軍連8場無失分，才又獲得重返一軍的機會。提及收到通知的當下黃勃睿笑道，那時正好在幫2歲兒子洗澡，當下開心地跟他分享升上一軍的喜悅，「爸爸要升上一軍了！」，兒子可能因為受到語氣影響，也跟著手舞足蹈。前年黃勃睿因傷無法投球，不斷復健，那時甚至萌生放棄的念頭，好在有家人作為支柱，黃勃睿說：「很感謝老婆跟小孩，讓我有更想往前的動力，將來也會保持自己的信念。」