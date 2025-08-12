我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿今（12）日於大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，樂天在洋投魔神樂7局無失分好投下，終場1：0力克台鋼雄鷹，賽後樂天總教練古久保健二受訪時直言魔神樂表現非常關鍵，另外他也提及陳晨威於一局下半盜壘失敗後和裁判討論是否有妨礙守備的疑慮，並盼裁判能做出更精確的判斷。1局下陳晨威擊出一壘安打後盜向二壘，原本裁判一開始判安全上壘，經輔助判決後改判出局，在輔助判決期間陳晨威也與二壘審討論，對此古久保揭露當二壘手的腳擋在壘包前，導致陳晨威的雙腳都必須繞開，針對這個動作是否構成阻擋，古久保說：「相信二壘手不是故意只是剛好進到壘包，不過去年就決定這個動作是阻擋的一部分，今年也發生過類似的情況，還是希望裁判能做出更精確的判斷，才不會讓選手受傷。」提及魔神樂的關鍵表現，古久保不諱言魔神樂今日的投球內容從第一局開始就很穩定，能拿下這場勝利，他的表現非常關鍵，儘管第七局用球數較多又讓首名打者上壘，但最後仍壓制對方，對於球隊的士氣有莫大幫助，同時他也稱讚捕手張閔勛配球優異，幫助投手順利完成比賽。今日樂天桃猿雖贏球，不過全隊只打出零星的3支安打，古久保坦言打者們對於直球的揮擊要更確實，明日賽前會再與球員提醒；儘管明日的投手不是以直球決勝負，不過古久保仍認為打擊的基本就是要面對對方最快的球 。此外，樂天全隊於本場共發動3次盜壘全部以失敗告終，對此古久保表示盜壘大多由教練團下達，也會針對這部分再檢討。