我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴後遭國會彈劾，最終遭罷免，特檢組向法院聲請二度羈押尹錫悅獲批准，在尹錫悅仍被羈押之際，其夫人金建希涉嫌收賄案今日出庭應訊，經特檢向法院聲請羈押後今日裁定獲准，金建希將與尹錫悅一同進入看守所，創下韓國政治史上罕見紀錄。金建希遭控曾在2009年到2012年間，與交易員合作操縱BMW汽車以及在韓經銷商德意志汽車股價，收受價值2200美元的名牌包等賄賂品，涉違反《反貪腐法》；還被抓出曾在尹錫悅執政期間干涉國會議員提名，涉違反《選舉法》等多項罪嫌。根據韓聯社報導，韓國法院12日晚針對前總統尹錫悅夫人金建希簽發逮捕令，成為憲政史上首次出現前總統夫婦都被捕的情況。報導指出，首爾中央地方法院當晚以有毀滅證據之虞為由對金建希簽發逮捕令。負責調查金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）7日以涉嫌違反《資本市場法》和《政治資金法》，以及《特定犯罪加重處罰法》為由提請法院批捕金建希。這三項指控分別與德意志汽車公司股價操縱案、政治掮客介選案、宗教人士請托案有關。韓國法院上午10時10分許開庭進行羈押必要性審查，金建希出庭受審，庭審持續4個多小時後的下午2時35分結束。金建希在庭審結束後被送至首爾南部看守所等待結果，在候室等待收押程序，隨後將被移往正式收容的監區。