楊柳颱風襲台！共有9縣市停班停課，要正常上班課的也別傷心，今（13）日全家提神咖啡優惠開跑，門市有大杯經典拿鐵14元多喝一杯，大杯經典美式加24元多一杯，週五（15日）還有蕎麥奶茶買一送一；7-11有「LINE電子票券」有精品馥芮白、美式買一送一，門市8月19日前只要購買CITY全系列指定飲品滿
150元，送隨機杯緣子一款。
🟡全家便利商店
📍門市｜8月13日至8月17日
◾大杯經典拿鐵加14元多一杯，6.4折（原價55元、特價35元）
◾大杯經典美式加24元多一杯，7.8折（原價45元、特價35元）
◾燕麥奶拿鐵加24元多一杯，6.7折（原價75元、特價50元）
◾仙女醇奶茶加10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
📍門市｜8月15日至8月17日
◾好喝蕎麥奶茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價50元）
◾奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾杜老爺淇淋巧酥甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾福樂Q果芒果芝芝優酪雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾舒味思萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾天然水1000ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾愛恨椒芝麵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾冰現萃茶梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價18元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白咖啡買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月6日起至8月19日
7-11推出5款「夏日果物杯緣子」限定角色，只要購買CITY全系列指定飲品滿
150元，即可獲得隨機贈送一款（總限量30萬個，送完為止）。
📍APP｜8月10日至8月17日
◾特大杯厚乳拿鐵／特大杯濃萃拿鐵任選14杯777元，6.6折（原價85元、特價56元）
◾特大杯濃萃美式20杯777元，6折（原價65元、特價39元）
◾大杯美式/拿鐵任選20杯777元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾風味系列熱飲任選17杯777元，7.1折（原價65元、特價46元）
(皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/好時經典可可/鹿兒島濃焙茶拿鐵/福岡八女濃抹茶拿鐵)
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白拿鐵任選14杯777元，5.6折（原價100元、特價56元）
◾西西里風檸檬氣泡／檸檬咖啡任選14杯777元，7折（原價80元、特價56元）
📍APP｜8月10日至9月30日
◾大杯美式4杯145元，8.1折（原價45元、特價36元）
◾大杯拿鐵4杯180元，8.1折（原價55元、特價45元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶4杯135元，7.5折（原價45元、特價36元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90、特價68元）
購買以上咖啡優惠組轉贈，可以獲得中杯精品拿鐵買一送一專屬連結賣場。
🟡萊爾富
📍門市｜8月16日至8月17日
◾大杯美式特價29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵特價29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜8月18日至8月19日
◾大杯美式10元多一杯，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
🟡美廉社
📍APP｜7月23日至8月19日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜8月14日至8月19日
◾心樸巧克力牛乳特價39元，4折（原價95元）
