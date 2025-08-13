我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將與洋投富藍戈結束合作，富藍戈昨（12）日賽後也與現場球迷道別。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦洋投富藍戈昨日最後一天隨隊，賽前與全隊進行合影。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將近期宣布洋將異動，決定割捨後援洋投富藍戈 （Enderson Franco），改登錄日籍投手鈴木駿輔。過去4年與富藍戈建立深厚情誼的戴培峰也相當不捨，昨（12）日賽前，戴培峰也分享富藍戈與其他洋將不同的特質，「很少洋將願意聽年輕捕手講話，有經驗又願意一起討論的洋投真的很少，更難得的是，我們有找到幫助他的方式，我自己很開心那段時間能幫助他融入環境。」戴培峰與富藍戈搭檔4年，談到好友離隊，戴培峰相當不捨，「洋將來來去去每年都會遇到，但富藍戈陪伴我們比較久，個性又跟我們處得來，置物櫃也在我旁邊，有種很好的朋友要離開的感覺。」在戴培峰眼中，球場上與私底下的富藍戈非常不同，「他很特別，之前遇過一些洋投沒救援點或分差稍微拉開，在場上就沒那麼專注。富藍戈不管是何時上場都是全力以赴，登板也不會畏懼比賽。」戴培峰指出，富藍戈就算狀況不好，登板時還是很有自信，「這是他身上明顯的特質，也是讓大家喜歡他的原因之一。」戴培峰透露，私底下的富藍戈，是很好相處的人，「雖然語言不是那麼通，但他也會用簡單中文去講，對我們很客氣，去年12強遇到他，有很好的互動，也是更捨不得他的原因。」回憶2人的搭配，戴培峰對富藍戈來台首年（2022年）最有印象，當年22歲的戴培峰出賽數首度破百，成為悍將輪替的捕手群之一，時常在比賽後半段接替張進德蹲捕。戴培峰說，印象富藍戈剛來台時，投球狀態沒那麼好，「當時捕手群找他一起聊天，想要熟悉他怎麼投，跟他一起找改善方法。」戴培峰進一步表示，與富藍戈聊完後，似乎有幫助到他找到比較好的投球型態，成績也逐漸穩定。戴培峰指出，當時自己還是菜鳥捕手，通常會順著洋將，但富藍戈很特別，會跟捕手群一起找方法。「很少洋將願意聽年輕捕手講話，有經驗又願意一起討論的洋投真的很少，更難得的是，我們有找到幫助他的方式，我自己很開心那段時間能幫助他融入環境。」戴培峰說道。