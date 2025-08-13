2025-26亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）外圍資格賽在台北田徑場登場，南市台鋼在1,079位現場觀眾的加油聲中火力全開，以4比1擊敗蒙古韓嘎日德，順利挺進小組賽。
南市台鋼開賽就展現強烈的進攻企圖，全場壓制對手，讓韓嘎日德難以組織反擊。第21分鐘，新加盟外援阿蘭達在禁區內送出精彩射門破網，為球隊打開進球之門，也是他加盟後的首顆進球。南市台鋼帶著1比0的優勢結束上半場。
薩庫自由球建功 班吉與烏龍球鎖定勝局
易邊再戰，第58分鐘薩庫主罰自由球直接破門，將領先擴大為2比0。然而第71分鐘，韓嘎日德由Kaito Asano攻入一球追成2比1，場上氣氛一度緊張。不過南市台鋼很快重掌優勢，第81分鐘班吉門前補射得手，終場前對手再送上烏龍球大禮，最終南市台鋼以4比1鎖定勝局。
賽後總教練張武業表示，球隊外援報到時間不足一個月，但全隊展現高度凝聚力與適應力，成功以勝利回饋支持的球迷。榮膺單場最佳球員的薩庫則透露，在開踢自由球前就有破門預感，很高興能幫助球隊得分，他希望今年能帶領南市台鋼在挑戰聯賽走得更遠。
