2025-26亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）外圍資格賽在台北田徑場登場，南市台鋼開賽就展現強烈的進攻企圖，全場壓制對手，讓韓嘎日德難以組織反擊。第21分鐘，新加盟外援阿蘭達在禁區內送出精彩射門破網，為球隊打開進球之門，也是他加盟後的首顆進球。南市台鋼帶著1比0的優勢結束上半場。易邊再戰，第58分鐘薩庫主罰自由球直接破門，將領先擴大為2比0。然而第71分鐘，韓嘎日德由Kaito Asano攻入一球追成2比1，場上氣氛一度緊張。不過南市台鋼很快重掌優勢，第81分鐘班吉門前補射得手，終場前對手再送上烏龍球大禮，最終南市台鋼以4比1鎖定勝局。賽後總教練張武業表示，球隊外援報到時間不足一個月，但全隊展現高度凝聚力與適應力，成功以勝利回饋支持的球迷。