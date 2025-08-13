資深體育評論員克里斯．「瘋狗」．魯索（Chris “Mad Dog” Russo）在《New York Post Sports》的節目《The Show》中直言，洋基已陷入困境，而總教練布恩（Aaron Boone）必須為球隊現況負上責任。

去年世界大賽G1是史詩級、災難性的調度。大家都記得第九局用寇提斯，第十局Tim Hill在哪？如今又在德州讓威廉斯連兩天上場，這是我們的用兵策略？

▲洋基主砲賈吉在近期也陷入低潮，洋基外卡資格岌岌可危。（圖／路透／達志影像）

MLB

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基隊（New York Yankees）Russo指出：「洋基是一團亂。布恩當洋基教頭很久了，大家都喜歡他的個性，他是個好人，但我不相信他能在大比賽中帶隊取勝。」他特別提到去年的世界大賽第一戰，布恩在延長賽將狀態不佳的寇提斯（Nestor Cortes Jr.）從牛棚拉上場，結果遭到道奇隊（Los Angeles Dodgers）佛里曼（Freddie Freeman）轟出再見全壘打，釀成敗局。Russo更將此與上週五對休士頓太空人隊（Houston Astros）的比賽作比較，當時洋基與對手在十局打成2：2平手，布恩派出近況低迷、在該戰前4.2局失掉8分的威廉斯（Devin Williams）登板，結果被打下3分（其中2分自責），最終洋基以3：5落敗。」Russo批評道，「洋基真的沒有那麼好。」雖然紐約大都會隊（New York Mets）同樣陷入低潮，最近30戰僅13勝17敗，目前守住國聯最後一張外卡門票，但Russo認為，洋基的季後賽前景比大都會更令人擔憂。目前，守護者僅落後洋基1場，遊騎兵則落後2.5場。雖然洋基剛在系列賽首戰以6：2擊敗明尼蘇達雙城隊（Minnesota Twins），稍稍穩住戰況，但外卡競爭已進入白熱化階段。