美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）效力洛杉磯道奇的牛棚大將崔南（Blake Treinen）先前因為右前臂輕度扭傷進入傷兵名單，在7月底傷癒歸隊，然而這位去年道奇奪下世界大賽冠軍的功臣之一，在傷癒歸隊後表現相當不理想，近期投3.2局被狂敲8支安打，失3分、防禦率高達7.36，近日他受訪也坦言，自己第一次覺得表現很糟糕。今年開季崔南持續為牛棚的重要戰力，甚至還會客串終結者的任務，在球季前半段能保持水準，不過在4月21日因右前臂緊繃被放入傷兵名單後，7月底復出的崔南，投球表現就不如開季時的狀況，更是在先前對戰藍鳥時被上演背靠背開轟，目前崔南的防禦率也來到4.63，遠高於生涯平均。美國時間8月10日，崔南在面對藍鳥後援時慘遭背靠背開轟，他坦言，老實說我覺得我一直以來的投球都執行得很好，有時候被敲一些幸運安打，打者打得好就該給予掌聲。然而崔南表示，那場比賽的他明顯無法投出想要的內容，並下重話表示：「我第一次覺得自己的投球真的很爛。」崔南也提到，近期令他最沮喪的，是無法有效解決首名打者，並表示自己必須在2好球時更加精準控球，避免出現保送，他也自認現在的球威與巔峰時期毫無差異，就是控球出現狀況。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，崔南的球威一定沒問題，但現在在球數領先時較難讓打者打不好，或是製造揮空，他的身體狀況與健康都沒問題，但他才投了4、5場，讓他慢慢調整，找到節奏，應該就能把球投到正確的位置上。