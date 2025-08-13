我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿布舞（左）曾和馬傑森交往過，後來被林襄（右）介入。（圖／翻攝自IG@95_mizuki、@abuueucna0210）

林襄過去曾和樂天球員馬傑森交往，未料前樂天女孩阿布舞今爆料當初是她先和馬傑森交往，林襄介入，且戀情重疊，讓林襄被貼上小三標籤。林襄過去不只一次在節目中聊到感情觀，坦言自己是非常戀愛腦的人，願意為了男友改變、付出，還自嘲就是感情中的失敗者。根據《鏡週刊》報導，阿布舞踢爆曾和馬傑森交往半年，結果被林襄介入。事實上，林襄過去曾坦言自己是非常戀愛腦的人，可以願意為了男友做任何事，男友想買什麼她也都願意出錢，但是每段感情只要分手就不會再吃回頭草，還自嘲是感情中的失敗者。說來諷刺，林襄2023年3月時曾和阿布舞一起出席過記者會，8月就被拍到和馬傑森甜蜜約會，10月就傳出戀情見光死分手，一年過後，2024年6月，林襄出席活動時被關心感情生活，她坦言自己個性有問題，太宅了很難約出門，所以已經單身很久。對於這段撲朔迷離的陳年三角戀，網友各有看法，有人認為事情已經過很久，為何現在舊事重提，但也有人認為，重點在馬傑森，「果然是樂天重砲手」、「難怪球場不專心」、「原來是臭馬傑森」。