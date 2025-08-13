我是廣告 請繼續往下閱讀

三大手搖飲料優惠「買一送一」！今CoCo表示週三好友日「粉角檸檬冬瓜買一送一」、五桐號、UG TEA也有買一送一。楊柳颱風（國際命名：PODUL）來襲，停班停課部分地區暫停外送，，建議民眾查詢營業時間後再出門。相當於「買一送一」兩杯60元，幫大家算好一杯才30元有夠划算，咀嚼控快衝。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；數量有限，售完為止，優惠恕不併用。提醒大家，活動不併用任何行銷活動；飲品加料不包含於買一送一優惠中；依各門店庫存狀況為主，售完為止。Uber Eats表示：「Uber Eats平台會配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，配合暫停該地區的營運和暫停外送。」建議消費者訂購前先行查詢。提醒大家，8/13(三)至8/15(五)將實施限購措施，每位顧客「含買一送一優惠杯數」限購買20杯，後續是否持續限購將視現場狀況滾動調整；外送平台不適用本次活動優惠；活動優惠不併用：活動詳情以門市公告為準。地址：新竹市東區民生路228號時間：10:00 - 21:30​提醒大家，8/13將實施限購措施，每位顧客「含買一送一優惠杯數」限購買20杯，後續是否持續限購將視現場狀況滾動調整；外送平台不適用本次活動優惠；活動優惠不併用：活動詳情以門市公告為準。地址：新北市汐止區中興路111號時間：10:00 - 21:30