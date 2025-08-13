新北市八里區一家食品鐵皮工廠，今清晨6點多發生火警！ 據了解，起火點位在工廠2樓，消防局獲報後，立即派遣10分隊23車45人前往搶救，消防員獲報後到場時發現，工廠內不斷冒出大量濃煙，更伴隨火竄出，立即佈水線搶救，幸好緊急找到工廠關係人，他表示內部沒有人員受困，但濃煙飄向台64、台61高架道路造成視線受影響，提醒用路人多加注意。

新北市消防局指出，現場是2層鐵皮工廠其中2樓冒出黑煙，消防人員已在6時29分趕抵搶救，關係人表示無人員受困，目前共派遣23車45人救援中，提醒周邊區域住戶緊閉門窗，如要出門請戴口罩。

據了解，起火的鐵皮工廠為一間成立於2003年12月的食品廠，主要經營業務為烘焙、珍珠奶茶與食品機能素材。今日清晨突發火警，現場管理警衛已通知負責人到場協處，幸好沒有人員傷亡，而警方也在周遭路口實施交通管制，至於詳細起火原因待火調員調查釐清。

▲新北八里食品工廠清晨發生火警，消防佈水線灌救。（圖／消防提供）
▲新北八里食品工廠清晨發生火警，消防佈水線灌救。（圖／消防提供）

