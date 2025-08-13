王品集團表示：「鼓勵民眾捐血！8月27日至8月30日到指定捐血站捐血，可獲得限量『西堤牛排愛心五折券』」無設定上限」，幫大家試算，最便宜套餐419元開吃，而且首捐族或是捐贈500cc還加贈「西堤沙灘袋」，號召全民挽袖做公益。到西堤牛排全台門市挽袖比出秀肌肉動作送吃「松露脆薯」。
連續22年投入捐血公益的王品集團「西堤牛排」，是參與台灣捐血公益歷史最悠久的餐飲品牌。年初再攜手台灣血液基金會、請出捐血大使千千鼓勵民眾踴躍捐血，迴響者眾，成功募集超過3.1萬袋愛心熱血，較去年同期募集數成長4成。
王品集團表示：「夏季天氣炎熱，降低民眾出門捐血意願，是血液募集的傳統淡季，加上近日中南部連日豪雨，各捐血中心各種血型庫存量偏低，面臨缺血壓力。」因此旗下「西堤牛排」再度推出「挽袖我最型」活動，號召民眾加入捐血行列，王品集團還透露：「牛排券依實際捐血量提供，無設定上限」！
8月27日至8月30日連續4天熱血接力，活動期間到台北、新竹、台中與高雄指定捐血站挽袖捐血，民眾捐血250cc即可獲得「西堤牛排愛心五折券」1張；若為首次捐血者或捐血500cc者，除五折券外，再加贈「西堤限量沙灘袋」1份（每日限量50份，送完為止）。指定合作捐血站點以西堤牛排官網所列清單為準。
幫大家試算，使用「西堤牛排愛心五折券」用餐，最便宜套餐加服務費「只要419元」划算開吃！而且西堤牛排全台門市也響應，即日起到9月30日，西堤牛排內用2客套餐、現場挽袖比出秀肌肉動作，免費贈送人氣招牌「松露脆薯」1份。
另外，TGI FRIDAYS星期五餐廳歡慶60週年，尋找出生年份裡有「數字6」的民眾，TGI FRIDAYS表示：「不分西元或民國，只要出生年份有6，內用點豬肋排（不限半份／全份），可免費升級紐奧良炸蝦雙拼組合」。例如：西元1966年／民國96年都算。
提醒大家，需出示有效證件方可享有優惠，每證件限升級乙次；本優惠組合(含贈送之品項) 需加收原價之10%服務費；不得與任何行銷活動或優惠併用；TGI FRIDAYS 保留修改、變更或終止活動之權利。
