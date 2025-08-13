我是廣告 請繼續往下閱讀

受到美國最新通膨數據引發的對聯準會下個月可能降息的預期影響，美股創新高，再加上日本與韓國對等關稅確定15%，利多激勵之下，日韓股市今（13）日開盤創高，日股早盤大漲超過500點，首次突破43000點。在利多激勵之下，日經225指數開盤突破43000點，以43210點開出，較前一天收盤大漲492點或1.15%，後續持續走高，一度上漲漲568點或1.32%，來到43286點，首度突破43000點，更連續兩天創下歷史新高。截至台灣時間上午9點16分，報43,291.23點，上漲573.06點或1.34%。東証指數（TOPIX）也創下歷史新高，上漲0.8%，至3092.05點。韓國綜合股價指數（KOSPI）也開高，以3225.4點開出，上漲35.49點或1.11%，截至台灣時間上午9點17分，報3192.60點，上漲2.69點或0.08%。