洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今（13）日作客對戰天使的賽前受訪時，投下了一枚震撼彈。他談到目前仍在傷兵名單（IL）的日籍投手佐佐木朗希（Roki Sasaki），暗示當他重返大聯盟時，球隊不排除讓他從牛棚救援身份開始調整，這也讓外界對這位備受期待的菜鳥投手的未來角色定位產生了諸多疑問。佐佐木朗希因右肩夾擠症候群（Impingement Syndrome）從5月中旬起一直缺陣，目前正積極進行復健。當被問到是否會讓佐佐木在復出時先以牛棚救援的方式調整，羅伯茲坦言：「這並非不可能，確實有這個可能性。」不過，羅伯茲也同時強調，球隊目前仍將佐佐木朗希當成先發投手來培養。他表示，球隊的先發輪值並不是非常充裕，如果發生什麼狀況，就必須有人遞補。因此，他們需要有人能填補輪值中「負責長局數」的角色。目前道奇隊的先發陣容包括大谷翔平、山本由伸、柯蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）等主力，同時傷兵名單上的投手也陸續回歸，先發投手的人手明顯充足許多。在這套先發陣容能持續穩定運作的情況下，預計9月上旬就能復出的佐佐木朗希，屆時會以何種角色投入戰局，勢必成為外界關注的焦點。羅伯茲在受訪中也明確表示：「現在我們已經把羅布勒斯（Robles）調到牛棚，他近期的使用方式是短局數投球，因此我們需要有人能填補輪值中『負責長局數』的角色。」這也暗示佐佐木朗希若能順利復出，仍有機會回到先發輪值。