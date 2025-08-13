2025年亞洲盃籃球賽（2025 FIBA Asia Cup）本屆八強球隊已經全數產生，分別是：澳洲、伊朗、中國、紐西蘭、中華隊、菲律賓、韓國、黎巴嫩。今（13）晨附加賽於8月12日在沙烏地阿拉伯吉達開戰，日本男籃（世界排名21）在八強資格戰以73：97不敵世界排名29的黎巴嫩，無緣晉級八強，也提前結束了尋求54年來首冠的夢想。而黎巴嫩也成為2025亞洲盃最後一支晉級八強的球隊。
日本第三節被一波流 遭黎巴嫩擊潰
日本此役排出不動先發五人：提布斯·海 、富永啓生、馬場雄大、吉井裕鷹與隊長喬許·霍金森（Josh Hawkinson）。比賽初期雙方互有領先，日本一度靠三分取得12：9優勢，但隨後被黎巴嫩打出10：0攻勢，首節以19：23落後。第二節雖一度連進三記三分追至3分差，但隨後失誤頻發，半場結束以41：53落後12分。
易邊再戰，日本無法阻擋黎巴嫩的多點開花，第3節中段差距被拉開至26分。雖然雅各布斯晶與小約翰·哈珀奮力追分，將分差縮小到17分進入末節，但關鍵時刻攻防均未能有效突破，最終以24分之差吞敗。
富永啓生被守死 僅得到7分
全場數據方面，吉井裕鷹攻下全隊最高16分，霍金森拿下15分9籃板，雅各布斯晶10分，富樫勇樹9分。前兩戰得分王富永啓生遭嚴防，僅9投1中、得到7分。日本全隊三分命中率僅25.9%（27投7中），再加上多達15次失誤，讓對手投出56.2%的高命中率，成為落敗主因。
主帥湯姆·霍瓦斯（Tom Hovasse）賽後直言「很不甘心，雖是客場比賽，但我們應該可以做得更好。」富永則指出，雖然有打出自己的風格，但失誤過多是關鍵敗因；隊長霍金森也承認，全隊未能控制失誤導致陷入被動。
這場失利使日本隊止步16強，無緣再進一步，距離重返亞洲之巔的目標再度延後。
8強隊伍已經產生6隊
稍早，菲律賓逆轉地主沙烏地阿拉伯晉級，南韓也在附加賽以99：66的比數，大勝關島，繼2017年獲得季軍以來，再次晉級八強。於是本屆亞洲盃八強的隊伍已經全數產生，除了各分組第一名的球隊：中國、澳洲、伊朗、紐西蘭之外，藉由附加賽晉級的有：中華隊、菲律賓、韓國和黎巴嫩。
2025年國際籃總亞洲盃八強賽程
資料來源：FIBA官方網站
中華男籃相關新聞：
亞洲盃男籃／中華隊對約旦有6成勝算？球評：可提前恭喜重返8強了
亞洲盃8強附加賽分析：台灣決戰約旦 三大制勝關鍵成晉級關門票
亞洲盃男籃／中華隊11日戰約旦拚八強！對歐拉朱萬兄弟 陣容解析
稍早，菲律賓逆轉地主沙烏地阿拉伯晉級，南韓也在附加賽以99：66的比數，大勝關島，繼2017年獲得季軍以來，再次晉級八強。於是本屆亞洲盃八強的隊伍已經全數產生，除了各分組第一名的球隊：中國、澳洲、伊朗、紐西蘭之外，藉由附加賽晉級的有：中華隊、菲律賓、韓國和黎巴嫩。
2025年國際籃總亞洲盃八強賽程
|日期
|賽事階段
|對戰組合
|開賽時間
|8月13日（周三）
|八強賽
|A組第1澳洲 vs C2／D3 勝者菲律賓
|17：00
|8月14日（周四）
|八強賽
|B組第1伊朗 vs D2／C3 勝者中華隊
|00：00
|八強賽
|C組第1中國 vs A2／B3 勝者韓國
|17：00
|八強賽
|D組第1紐西蘭 vs A3／B2 勝者黎巴嫩
|00：00
