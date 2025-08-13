我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本男籃（世界排名21）在八強資格戰以73：97不敵世界排名29的黎巴嫩，無緣晉級八強，也提前結束了尋求54年來首冠的夢想。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

▲本屆亞洲盃八強的隊伍已經全數產生，除了各分組第一名的球隊：中國、澳洲、伊朗、紐西蘭之外，藉由附加賽晉級的有：中華隊、菲律賓、韓國和黎巴嫩。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

日期 賽事階段 對戰組合 開賽時間 8月13日（周三） 八強賽 A組第1澳洲 vs C2／D3 勝者菲律賓 17：00 8月14日（周四） 八強賽 B組第1伊朗 vs D2／C3 勝者中華隊 00：00 八強賽 C組第1中國 vs A2／B3 勝者韓國 17：00 八強賽 D組第1紐西蘭 vs A3／B2 勝者黎巴嫩 00：00

2025年亞洲盃籃球賽（2025 FIBA Asia Cup）本屆八強球隊已經全數產生，分別是：澳洲、伊朗、中國、紐西蘭、中華隊、菲律賓、韓國、黎巴嫩。今（13）晨附加賽於8月12日在沙烏地阿拉伯吉達開戰，日本男籃（世界排名21）在八強資格戰以73：97不敵世界排名29的黎巴嫩，無緣晉級八強，也提前結束了尋求54年來首冠的夢想。而黎巴嫩也成為2025亞洲盃最後一支晉級八強的球隊。日本此役排出不動先發五人：提布斯·海 、富永啓生、馬場雄大、吉井裕鷹與隊長喬許·霍金森（Josh Hawkinson）。比賽初期雙方互有領先，日本一度靠三分取得12：9優勢，但隨後被黎巴嫩打出10：0攻勢，首節以19：23落後。第二節雖一度連進三記三分追至3分差，但隨後失誤頻發，半場結束以41：53落後12分。易邊再戰，日本無法阻擋黎巴嫩的多點開花，第3節中段差距被拉開至26分。雖然雅各布斯晶與小約翰·哈珀奮力追分，將分差縮小到17分進入末節，但關鍵時刻攻防均未能有效突破，最終以24分之差吞敗。全場數據方面，吉井裕鷹攻下全隊最高16分，霍金森拿下15分9籃板，雅各布斯晶10分，富樫勇樹9分。前兩戰得分王富永啓生遭嚴防，僅9投1中、得到7分。日本全隊三分命中率僅25.9%（27投7中），再加上多達15次失誤，讓對手投出56.2%的高命中率，成為落敗主因。主帥湯姆·霍瓦斯（Tom Hovasse）賽後直言「很不甘心，雖是客場比賽，但我們應該可以做得更好。」富永則指出，雖然有打出自己的風格，但失誤過多是關鍵敗因；隊長霍金森也承認，全隊未能控制失誤導致陷入被動。這場失利使日本隊止步16強，無緣再進一步，距離重返亞洲之巔的目標再度延後。稍早，菲律賓逆轉地主沙烏地阿拉伯晉級，南韓也在附加賽以99：66的比數，大勝關島，繼2017年獲得季軍以來，再次晉級八強。於是本屆亞洲盃八強的隊伍已經全數產生，除了各分組第一名的球隊：中國、澳洲、伊朗、紐西蘭之外，藉由附加賽晉級的有：中華隊、菲律賓、韓國和黎巴嫩。