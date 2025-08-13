我是廣告 請繼續往下閱讀

越南首富范日旺投入140億美元（約新台幣4480億元）打造的電動車品牌VinFast，在進軍歐美高端市場受挫後，如今將戰略重心轉向印度、印尼及菲律賓等亞洲市場。市場分析師指出，這是一場與時間賽跑的競賽。越南開發商溫納集團（Vingroup）創辦人范日旺於2017年推出有「越南特斯拉」之稱的VinFast，積極進軍北美及歐洲市場，但因早期車型評價不佳及軟體召回等問題，導致歐美市場發展受挫。去年VinFast每銷售1美元，就須投入1.57美元成本，虧損額高達32億美元。同年全球交付的9萬7400輛電動車中，僅約一成銷往海外市場，其餘九成均在越南本土銷售。受國際銷量低迷影響，原計劃今年在美國北卡羅萊納州建設的電動車工廠已推遲至2028年動工。儘管虧損持續擴大，范日旺仍強調將持續支持VinFast營運，直至資金耗盡。他的堅定承諾讓公司得以維持運作，並調整策略逐步將重心轉向亞洲市場。面對歐美市場的挫敗，VinFast正積極佈局亞洲市場，特別是印度、印尼及菲律賓等新興經濟體。這些市場對電動車的接受度逐漸提升，且價格敏感度相對較高，更符合VinFast的市場定位。分析師認為，VinFast在亞洲市場的成功與否，將決定這家越南電動車製造商的生存前景。隨著全球電動車競爭日趨激烈，VinFast必須在資金耗盡前找到可持續的商業模式，並在亞洲市場站穩腳跟。