台中一所私立高中學霸楊姓學生，申請大學入學正取多間大學醫學系，卻因學習歷程資料疑似造假，遭陽明交大、北醫、中國醫及中山醫4校醫學系撤銷正取資格，長庚大學備取也取消，不過其分科考試成績出爐，校方證實已經考取成大醫學系。回顧此案，根據了解，該名楊姓高中生，正取陽明交大、北醫大、中國醫藥大學與中山醫學大學醫學系，以及備取長庚大學醫學系，而他在備審資料中提及自己是辯論比賽的「高中菁英杯最佳辯士」，相當於高中辯圈含金量最高的獎項，但網友查詢2023至2025年的獲獎名單，卻未出現其名字，最終證實是「單場優秀辯士」而非「最佳辯士」，最終5校陸續宣布取消該生的錄取資格。不過該生經參加分科考試後，近日成績出爐，並在個人限動上發文感謝支持與批評他的朋友，並透露順利考上成大醫學系。校方稍早也證實楊生已依自己的志願錄取其理想之校系，校方一貫的立場為，以學生為主、以關懷及輔導、協助學生為優先工作，鼓勵並祝福每一個孩子，盡己之全力、追夢成功。再次感謝各界這段時間的陪伴與支持。