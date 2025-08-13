全家霜淇淋買一送一要來了！自8月15日起至17日，全家表示，全家門市有霜淇淋、奶昔買一送一優惠，且不限制支付方式，還有杜老爺甜筒、福樂雪糕也通通半價開吃；7-11則有特大杯思樂冰買一送一，還有可口可樂纖維+買2送2，炎炎夏日來口清涼冰品立刻消暑。
🟡全家霜淇淋買一送一
📍門市｜8月15日至8月17日
◾好喝蕎麥奶茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價50元）
◾奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾杜老爺淇淋巧酥甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾福樂Q果芒果芝芝優酪雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾舒味思萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾天然水1000ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾愛恨椒芝麵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
🟡7-11思樂冰買一送一
7-11超值五六日則自8月15日起至17日登場，有特大杯思樂冰買一送一，包括清爽檸檬以及可口可樂風味；還有可口可樂纖維+ 600ml也有買2送2優惠。
📍門市｜8月15日至8月17日
