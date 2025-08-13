我是廣告 請繼續往下閱讀

美國對台關稅稅率20%正式上路，台灣產業遭遇前所未有挑戰，且20%關稅還要疊加，引發在野黨不滿，認為台灣談判團隊能力不足，未能爭取最好待遇。不過國民黨前立委許毓仁說，不管藍營或綠營執政，負責談判的專業人員幾乎是同一批專業幕僚，朝野不應再陷入「批評症候群」，應一致團結對外。提到所謂疊加，許毓仁說，國際上，「對等關稅原則」幾乎都是疊加，不疊加是例外。目前只有歐盟和日本在談判中成功納入不疊加條款。台灣現階段採用的只是「暫定稅率」，談判尚未結束，自然適用原則而不是例外。連南韓將對美投資提升到3500億美元，都還沒換到不疊加條款，台灣若在談判中途就能拿到，國際上恐怕都會覺得不可思議。在野黨質疑談判黑箱，許毓仁也說，這是因為美國總統川普刻意把談判節奏壓縮到極限，讓透明化變得困難，傳統的貿易談判往往以「年」為單位，雙邊先交換開放清單，再做產業影響評估、舉辦公聽會、設計補貼與轉型方案，最後簽署草約與正式協議。然而川普的「對等關稅」是以「天」計算，90天要談1百多國。許毓仁分析，川普的慣用手法是先祭出極高稅率威脅，待對方震驚後，再丟出看似較合理的對案，並要求短時間內做出決定。日本的例子很典型：前7輪談判幾乎沒結果，第8次談判卻被直接帶到白宮橢圓辦公室，當場把對美投資從4000億美元加碼到5500億，並要求立即打電話回國決定是否接受。這種談判模式根本沒有時間與國內逐條溝通，也導致日方與白宮在稅率累加問題上各說各話，甚至至今未公布正式簽約文件。許毓仁說，對等關稅對台灣傳產影響最大，這些產業近年本就受到匯率與國際稅率的雙重壓力。政府當然希望在談判中爭取不疊加條款，但必須認清，低稅率往往要用「大投資或大採購」來交換。以色列是美國最親密的盟友，稅率也只是15%，並未達英國的10%。南韓投入3500億美元都換不到不疊加條款。若台灣真的要爭取這項例外，國內是否能接受數千億美元級別的對美投資或採購？許毓仁喊話，這場關稅談判，不僅是經貿議題，更是攸關台灣產業生存與國際地位的考驗，但國際規則並非量身打造給台灣，談判必須在現實與利益間取捨；政治對立與意識形態爭論，無助於提升談判籌碼；在國際談判桌上，台灣必須呈現一個團結、一致、務實的國家形象，才能讓對方相信有能力兌現承諾，也才有機會爭取更好的條件。許毓仁說，這段時間的輿論熱度反映出國內對經濟前景的關切，但在情緒背後，大家還是必須冷靜看清現實：「台灣正處在艱難的國際經貿環境中，這需要我們不分藍綠、團結一致，才能走出困境」。