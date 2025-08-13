我是廣告 請繼續往下閱讀

光電業者在高雄大樹區山坡地開發光電場，砍樹出現光禿禿山頭，畫面曝光怵目驚心。國民黨立委柯志恩再爆料，美濃吉洋驚見「大峽谷」，在高雄美濃吉洋里，有農地遭違法盜採砂石，且面積將近1公頃，深度目測達到20米，另外還有超載砂石車在當地頻繁進出，一邊將優良土石外運，一邊以不明土方回填，造成周邊道路路面損壞，有民眾因此騎車滑倒受傷，嚴重影響行車安全。柯志恩說，她7月底與團隊到現場勘查，又遇到西南氣流帶來的連日豪雨，在美濃累積可觀雨量，到了現場，看到農地外的道路地基，在大雨中疑似遭到掏空，聯外道路坑坑巴巴，路面坍塌，坑洞還因積水出現「人工湖」，鐵皮圍籬掉落水面、電線桿傾斜，業者雖緊急拉封鎖線阻擋人員車輛進出，但現場情況實在太過危險。柯志恩說，針對業者挖洞，找來砂石車載運，造成路面坑洞部分，要求業者必須全額負責復原，另外在業者違反《土石採取法》的部分，經發局表示，已開罰3百萬元，並函送地檢署偵辦，將嚴格監督業者依法回填坑洞，業者雖然承諾復原周邊道路路況，但希望能等農地回填工作全部完成後再一併進行。柯志恩說，要求業者必須先緊急恢復部分較嚴重路段，未來如果又有道路坑洞發生，則必須放置三角錐或爆閃燈示警，避免民眾又摔車受傷。柯志恩說，目前美濃吉洋這個「大峽谷」農地，經她的服務團隊與當地議員林義迪聯合會勘後，已成功讓市府相關單位重視，未來她也會繼續追蹤，保障民眾通行與居住安全。不過柯志恩也感嘆，無論是剷平山林的大樹和山光電，或是遭盜採土石的美濃吉洋農地，許多破壞環境的事情，都發生在原本擁有好山好水的東高雄，「令人不禁感嘆，在我們還沒看見的地方，高雄這塊美麗土地，到底還有多少地方遭到破壞？」