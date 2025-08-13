我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國觀光暨體育部常務次長納提亞透露，知名旅遊平台Holidu在綜合分析200個數位遊牧族熱門城市數據後，將泰國清萊評為「女性數位遊牧族最安全城市」第二名，僅次於台北市。納提亞表示，該排名綜合考量多項因素，包括夜間獨行安全性、對女性及外國人友善程度、數位遊牧族男女比例，以及工作場所性騷擾保護法律等指標。此次「女性數位遊牧族最安全城市」排行榜前十名如下：1 台灣台北市2 泰國清萊3 烏拉圭蒙得維的亞市4 義大利威尼斯5 馬來西亞檳城6 西班牙瓦倫西亞7 台灣高雄市8 葡萄牙波多9 加拿大薩斯卡通10 印尼峇里島烏布值得注意的是，台灣有兩個城市進入前十名，台北市更榮登榜首，顯示台灣在女性數位遊牧族安全保障方面表現優異。納提亞指出，這項成就體現泰國政府為提升旅遊景點安全性的持續努力，透過整合各級安全部門工作、發展遊客援助中心、與觀光警察密切配合等措施，為所有遊客建立信心。他強調，本次排名證明泰國旅遊城市已達到國際安全標準，泰國隨時歡迎各年齡層及各性別遊客，特別是持續成長的數位遊牧族群體。清萊近年來憑藉獨特的文化魅力、相對較低的生活成本及完善的網路基礎建設，吸引越來越多數位遊牧族選擇在此長期工作生活。此次獲得國際認可，預料將進一步提升清萊在全球數位遊牧族心目中的地位。分析指出，數位遊牧族已成為後疫情時代重要的旅遊新興族群，各國紛紛推出相關政策吸引這類高消費力遊客，泰國在此領域的競爭優勢將有助於觀光業復甦。