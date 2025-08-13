我是廣告 請繼續往下閱讀

▲壯壯出席活動時有一名高挑男子相陪在旁。（圖／壯壯IG@ula_shen_）

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯去年參加《全明星》好友鄭靚歆的婚禮時，曾經帶著一位身高約196公分的男性到現場，雖然當時她否認戀情，並介紹對方是自己的「好朋友」。不過近日壯壯出席活動時，再次被直擊該名男性全程相伴，被猜測兩人關係已經更近一步。根據《CTWANT》報導，壯壯近日出席一日店長活動，不只是美女引人注目，身旁一位穿著休閒藍色上衣的高挑男性也吸走了許多人的視線，該名男性身高約有196公分，且去年他就曾經陪壯壯一起出席鄭靚歆婚禮，當時被介紹為「壯壯的多年好朋友」。活動結束後，該名男性為壯壯提著購物袋，一起去買了冰淇淋，兩人一前一後地走過，互動看起來無比自然。離開商場後男性朋友到一旁抽菸，壯壯則是在一旁靜靜等候，最後兩人一起叫了計程車離開。關於兩人的關係，壯壯的經紀人則回覆：「他們確實是好朋友，過去也拍到好幾次了。」沒有對兩人的關係多加做解釋。壯壯自去年開始加盟了「水原足球俱樂部」為韓國足球隊擔任啦啦隊隊員，同時她也是樂天桃猿啦啦隊團長，兩邊奔波的她工作忙碌，她曾在去年表示自己單身已經一年，是否已經展開新戀情令人好奇。