我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投將於8月23日舉行，今（13）日舉行第4場公辦電視意見發表會。針對反對核三重啓方質疑燃料棒處理的問題，黃國昌表示，作為3個孩子的父親，不可能容許這個世代的問題丟給下一代承擔，用過的核燃料棒不是因為核三延役的問題，是使用核電40年早就存在的問題，不是台灣獨有的問題，願意重啟核電的日本、義大利，以及鬆綁核電禁令的丹麥，都不是把問題留給下一代，民進黨最惡劣的就是拿用過的核然料棒放誰家來恐嚇人民。核三重啟公投第4場公辦電視意見發表會，今日上午在台視舉行，正方代表為黃國昌，反方為公民代表吳亞昕。針對反方在第一輪發言質疑核電重啟後核燃料棒的安置問題，黃國昌表示，作為3個孩子的父親，他不可能容許這個世代的問題丟給下一代承擔，用過的核燃料棒不是因為核三延役才出現的問題，而是使用核電40年早就存在的問題，不是台灣獨有的問題，願意重啟核電的日本、義大利，以及鬆綁核電禁令40年的丹麥，都不是把問題留給下一代。黃國昌還痛批，民進黨最惡劣的就是拿用過的核燃料棒放誰家來恐嚇人民，卻從來沒有檢討過去8年完全執政的怠惰，負責核廢料選址的非核家園專案小組為何超過4年沒有開會，直到今年才開始研議最終處置場選址的法案，「請問民進黨政府過去8年是在睡覺嗎？」