米其林必比登推介名單今（12）天公布！《臺灣米其林指南 2025》今年城市由原本的臺北市、臺中市、臺南市以及高雄市，今年首度再加入新北市、新竹市、新竹縣，全台共有7城市評選，本屆共有144個店家入選必比登推介，而原本榜單中也有不少店家掉出榜外，19家掉榜的名單中，不少老店普遍都被網友們提到相當驚訝且惋惜，尤其是低調營業的「元味料理」最令人惋惜，美食家更是以「相當好吃、拿必比登當之無愧」來形容。
米其林昨日公布的144家必比登推介名單，台北從去年的43家減為37家，台中從27家減為23家、台南從31家變為30家、高雄從25家變成24家，由於今年有37家新進榜（含新北及新竹縣市的30家），意即今年的米其林必比登推介榜單中，有19家掉出榜單。
老字號名店也被踢出 掉出必比登榜單全台共計有19家
台北跌出榜外的有9家，分別是阿城鵝肉（中山）、昶鴻麵點、都一處（信義）、清真中國牛肉麵食館（大安）、麵鋪、榮榮園、磐石坊、泰姬、元味料理。其中清真中國牛肉麵食館（大安）自2018年就上榜，8連霸挑戰失敗，而其中阿城鵝肉（中山）、都一處（信義）、榮榮園都是老字號的店家，也讓不少人感到惋惜。
而不少網友都點名了「元味料理」，認為不該掉出榜單，元味料理位在台北車站後的巷弄之中，沒有顯眼招牌，低調地經營超過70多年，菜單20多道菜中，被老饕們認為必點的是元味炒飯與松坂肉，還有不定時地以稀有海鮮做成的海味料理。美食家吳恩文聽到原味料理掉榜一事，也感到訝異，他提到：「元味料理最可貴的就是將熱炒菜做得乾乾淨淨，用料也相當好，常常精選食材，是非常好吃的家常菜。」他認為雖然創意少了些，但是在必比登榜上絕對當之無愧。
元味料理店內僅有四張桌子，因此想吃到相當不容易，據說現在已改為「熟客制」，也就是只接認識的顧客，幾乎不再接沒預約的現場客，或許是可能掉出榜單的原因之一，另外，也有網友護航希望元味今年晉升一星。
台中老店「沁園春」掉榜 美食家葉怡蘭大推玫瑰包
台中落榜店家有5家，分別是鮮魚鱻、咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳、沁園春（中區）、沙卡、小初店。其中的沁園春也是創立於1949年的老店，主打小籠湯包與寧式鱔糊、醃篤鮮等江浙菜式，而玫瑰包更是招牌獨門菜。
《NOWNEWS》記者也是每到沁園春必點此菜，獨特玫瑰花香吃起來甜蜜卻又不膩，就連知名美食家葉怡蘭也曾於網上發文提到：「玫瑰包尤是當日最驚艷，一剪開剎那肥脂溢流，本還怕覺油膩，一入口卻是花氣襲人腴甜生香。」不過沁園春創始店已於 2025 年2月13日起進行建物結構整修，因此暫停營業，而原團隊也遷到集團旗下品牌柳梢青以品牌合併方式繼續營業，或許是沁園春掉榜原因。
台南、高雄兩城市 共5家掉出必比登榜單
至於台南，掉榜名單則是黑琵食堂、永通虱目魚粥；高雄則有Apis Grill、老爺美食館（鳳山）、老新台菜（九如二路）。其中的老新台菜也令人訝異，老新台菜從2008年創立，團隊本就擅長宴席料理，創辦人更是南部知名總舖師，因此老新台菜的菜單定位為創新式的辦桌菜，設計成三種不同價位的無菜單套餐，菜色細膩又不失傳統滋味，記者吃過多次，各式海鮮料理包含魷魚螺肉蒜、龍蝦三明治等，都是經典辦桌菜，做工相當細緻且用料新鮮，吃起來更覺新意。
老新台菜多年來也求新求變，曾推出「干邑火焰櫻桃燒鴨宴」，烤鴨現場倒上干邑白蘭地佐以法式Flambe手法，揮發酒精留下香氣，讓鴨皮更帶獨有香氣，搭配多種吃法與老新虎皮刈包、櫻桃鴨絲炒飯等菜色，不僅有儀式感也讓人吃得豐盛飽足。而同集團的「心潮飯店」，今年則是首度進擊必比登榜單。
🟡2025必比登推介掉榜名單：
台北
▪️阿城鵝肉 (中山)
▪️昶鴻麵點
都一處 (信義)
▪️清真中國牛肉麵食館 (大安)
▪️麵鋪
▪️榮榮園
▪️磐石坊
▪️泰姬
▪️元味料理
台中
▪️鮮魚鱻
▪️咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
▪️沁園春（中區）
▪️沙卡小初店
台南
▪️黑琵食堂
▪️永通虱目魚粥
高雄
▪️Apis Grill
▪️老爺美食館（鳳山）
▪️老新台菜（九如二路）
🟡必比登是什麼？
必比登推介（Bib Gourmand）是什麼？根據米其林指南官方說明，必比登推介宗旨為「物有所值」，以合理價格提供三道菜美食的餐廳，它可以是街邊美食如生煎包、牛肉湯或是價位在千元上下的時尚小酒館、異國美食。必比登推介店家的共通之處是相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用，帶給你十足的滿足。
資料來源：米其林指南官網、米其林臉書
資料來源：米其林指南官網、米其林臉書
