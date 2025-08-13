我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾瑪史東的最新《VOGUE》雜誌封面，短髮的樣子很吸睛。（圖／摘自 IG @voguemagazine)

▲艾瑪史東（左）與珍妮佛勞倫斯（右）都是奧斯卡影后，也是眾所皆知的好閨密。（圖／美聯社／達志影像)

兩屆奧斯卡影后艾瑪史東深受觀眾喜愛，最近一期的《VOGUE》封面，只見她露出超短的頭髮，臉上帶著迷人微笑，巨星丰采很吸睛。她是為了與《真寵》、《可憐的東西》導演尤格藍西莫最新攜手的電影《暴蜂尼亞》才剃頭，卻坦言在過程中想到媽媽抗乳癌接受治療時，也曾把頭剃光，忍不住就哭了，但她同樣身為影后的閨密珍妮佛勞倫斯卻打趣說道：「我真的不想她剃頭。」艾瑪史東才30多歲就已經兩度在奧斯卡金像獎登上最佳女主角寶座，事業表現極為亮眼，她的貴人之一就是尤格藍西莫，彼此聯手出擊常有不錯成績，因而繼續再合作下去。《暴蜂尼亞》中她扮演有權有勢的大型企業女執行長，卻被兩位堅信陰謀論的青年綁架，他們認定她是外星人，懷著摧毀地球的目的，造成出一連串荒謬的場面。在《可憐的東西》中，艾瑪史東已經為戲全裸，這一回《暴蜂尼亞》要她剃頭，也只好乖乖配合，她原先也不覺得有那麼困難，只是一想到媽媽，就沒辦法不掉下眼淚，她說道：「我媽媽是真的做了些很勇敢的事，我不過就是剃個頭而已。」該片的首支預告中，她還是招牌的及肩髮型，剃頭的造型恐怕要更接近片子推出時才會曝光。而她在殺青之後，已經慢慢長出頭髮，現在是很俏麗的短髮造型，呈現不一樣的美感。她和珍妮佛勞倫斯的交情好，眾所皆知，因此珍妮佛才有膽子吐槽：「我是不想要她剃頭的，我已經忍受過她在《勝負反手拍》裡面的復古短頭髮了。」