中央氣象署預估楊柳颱風中心會在今（13）日中午前後從台東登陸，想知道楊柳颱風到哪裡了，「台灣地震監視」YouTube頻道串接中央氣象署、水利署，還有各地的鏡頭君們，讓關心颱風動向的民眾可以一次接收所有資訊，目前颱風還沒進來，就已經有近3000人線上緊盯。楊柳颱風發展狀況比預期來得強，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬表示，今東半部與南部須嚴防致災豪雨，台東還要高度警戒颱風眼附近可能出現的16級以上「毀壞性」強陣風
楊柳颱風中心即將從台東登陸，目前花蓮、台東、綠島等地風強雨大。民眾關心颱風資訊除了上中央氣象署可以得知第一手動態，由「地牛Wake Up!」團隊製作和維護的「台灣地震監視」YouTube頻道則串接了中央氣象署、水利署，還有花東即時影像，讓關心颱風動向的民眾可以一次接收所有資訊。
YouTube頻道「台灣地震監視」，在大地震期間曾創下10萬人以上同時在線的觀看紀錄，頻道從2017年10月25日起開始直播，由「地牛Wake Up!」開發團隊製作與維護，雖以「地震」為名，但在颱風影響台灣期間，會額外進行颱風監視特別直播，目前已經有逼近60萬的訂閱人數。
「台灣地震監視」針對楊柳颱風推出了直播，串連了颱風相關資訊，除了有中央氣象署的颱風動態，還有東部海岸國家風景區管理處的即時的影像監控，此外，還提供了聊天互動地圖，當在聊天室的留言中出現鄉鎮市區名時，留言會一併出現在地圖上。實際查看，可以發現，民眾對於颱風的關注度相當高，直播長時間都維持3000人左右同時線上觀看。
我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTube頻道「台灣地震監視」，在大地震期間曾創下10萬人以上同時在線的觀看紀錄，頻道從2017年10月25日起開始直播，由「地牛Wake Up!」開發團隊製作與維護，雖以「地震」為名，但在颱風影響台灣期間，會額外進行颱風監視特別直播，目前已經有逼近60萬的訂閱人數。
「台灣地震監視」針對楊柳颱風推出了直播，串連了颱風相關資訊，除了有中央氣象署的颱風動態，還有東部海岸國家風景區管理處的即時的影像監控，此外，還提供了聊天互動地圖，當在聊天室的留言中出現鄉鎮市區名時，留言會一併出現在地圖上。實際查看，可以發現，民眾對於颱風的關注度相當高，直播長時間都維持3000人左右同時線上觀看。
更多「楊柳颱風」相關新聞。