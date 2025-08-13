我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴斯家族將控股權售予沃特（Mark Walter）時，曾宣佈珍妮·巴斯將繼續擔任經營者數年。（圖／取自NBACentral X）

美媒爆料，波士頓塞爾提克在新東家入主前，內部權力重組已提前開打。原本計畫留任至2027/28賽季的老東家格魯斯貝克（Wyc Grousbeck），確定在第一階段股權轉移完成後，立刻交出「球隊經營者」（Governor）頭銜，由新老闆基朔爾姆（William Chisholm）直接接任。因此，外界也關注塞爾提克的宿敵——洛杉磯湖人，內部是否也會有一樣的情況，珍妮·巴斯（Jeanie Buss）是否會被提前拔權，受到關注。格魯斯貝克家族今年同意將球隊51%股份出售給基朔爾姆集團，當初宣佈時曾表明，格魯斯貝克會繼續擔任主要經營者至2028年，待新東家收購剩餘股份後才卸任。不過，根據ESPN記者Shams Charania與Ramona Shelburne消息，因格魯斯貝克在交易後持股將低於聯盟規定的15%最低門檻，因此必須讓位。雖然失去最高決策權，格魯斯貝克仍將以CEO及「替補Governor」身份參與球隊營運。雙方據傳仍會在未來數年共同管理球隊，但權力核心已正式轉移。這並非首次NBA賣家失去原定的延任權。庫班（Mark Cuban）原被預期在出售獨行俠控股權後，繼續主導籃球事務，但最終未能成真。至於洛杉磯湖人，巴斯家族將控股權售予沃特（Mark Walter）時，曾宣佈珍妮·巴斯將繼續擔任經營者數年。不過美媒指出，隨著庫班與格魯斯貝克的案例發生，外界已關注湖人這套安排是否真能落實，巴斯是否有被「拔權」的風險成為焦點。格魯斯貝克家族自2002年以3.6億美元買下塞爾提克，並帶領球隊奪下2008與2024兩座總冠軍。如今以高達61億美元的估值出售，結束超過二十年的最高領導時代。隨著新東家正式接管，綠衫軍的管理權力版圖已正式改寫，而湖人是否會成為下一個權力轉移舞台，也引發聯盟內外高度關注。